菲律賓境外移入又一例！5旬婦發燒咳嗽返台檢驗今確診

▲指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（4）日再確認新增1例境外移入，國內累積病例達到376例。指揮中心發言人莊人祥表示，是一名為50多歲女性(案476)，長期居住菲律賓(前次自台灣出境時間為今年1月)，8月2日獨自返國。

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▲新增1例境外移入COVID-19病例，婦自菲律賓返國確診。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）

指揮中心表示，個案7月30日開始發燒，未於菲律賓當地就醫，8月2日返國時填報有發燒症狀，入境量測體溫略高(37.7度)且有咳嗽、喉嚨有痰及肌肉痠痛等症狀，於機場接受採檢後送至集中檢疫所，經檢驗於今日確診，目前住院隔離治療。衛生單位正調查個案搭乘班機之前後二排旅客，以匡列接觸者。

根據指揮中心統計，國內目前有476例確診，分別為384例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊及1例待釐清。確診個案中7人死亡、441人解除隔離，其餘住院隔離中。

指揮中心呼籲，目前正值暑假旅遊旺季，民眾出遊應仍應注意保持社交距離，另於電梯、各種娛樂場所及密閉空間，如補習班、電影院、K書中心、KTV等活動時務必佩戴口罩、並落實勤洗手、咳嗽禮節等衛生習慣，以降低感染風險。

▲案476菲律賓女在機上位置圖。（圖／指揮中心提供）*點圖可放大

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