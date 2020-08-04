新鐵證爆出！李恆隆撒1.6億行賄1黨魁4立委：花小錢跟立委交友是好事

圖、文／鏡週刊

前太平洋流通公司（簡稱太流）董事長李恆隆為搶回SOGO經營權，驚爆行賄各黨派立委，台北地檢署偵辦後，大動作聲押時代力量黨主席徐永明、民進黨立委蘇震清、國民黨立委廖國棟、陳超明及無黨籍立委趙正宇等10人，引起政壇大地震，連長期力挺蘇震清的叔叔蘇嘉全，也在8月2日法院召開羈押庭前一刻，辭去總統府祕書長一職，徐永明等人是否裁定羈押禁見，備受關注，目前僅趙正宇獲100萬元交保，檢方不服已即時抗告。

▲前太流公司負責人李恆隆為爭奪SOGO經營權，涉嫌行賄國民黨立委廖國棟（左起）、陳超明、民進黨立委蘇震清、無黨籍立委趙正宇及時代力量黨主席徐永明（中）等5名朝野立委，訊後遭聲押禁見。（圖˙／鏡週刊提供，下同）



本刊掌握，檢調這回大動作聲押一名黨魁及多位現、前任立委，可說準備多時，全案早在2015年就接獲檢舉展開調查，經長期掛線監聽，原本偵辦的主軸，擺在前太流公司負責人李恆隆涉嫌行賄時任立委陳唐山及蘇震清，未料，李為了疏通更多位朝野立委，近年竟又加碼1.6億元打點廖國棟、陳超明、徐永明等人，一路向外擴大佈線追查，並從李擔任帳房的姊姊李秀峰辦公室扣得帳冊，才讓案情如滾雪球般越滾越大。

檢調聲押的10名被告，包含5名現任、卸任立委，其中，時代力量黨主席徐永明遭質疑收賄200萬元最令外界震驚，他被移送北檢複訊時，矢口否認涉弊，不過，檢調從他的住家搜出現金300萬元，加上之前蒐證發現，徐收受李恆隆約200萬元賄款，且就在李把錢交給白手套後不久，徐的辦公室主任林鈺傑便把100萬元現金存入黨中央帳戶，另100萬元則去向不明。

加上李恆隆在公司法修法公聽會前後，和友人聊到徐永明時說：「他暗的會收，明的不會收，我會找2個不相關的公司帳戶匯款給徐永明」，後來他還抱怨：「那個人講得很差，一場會議就要200萬元。」辦案人員因此懷疑徐收了李200萬元。

徐永明對家中遭搜出300萬元現金及金流異常一事辯稱，接任時力黨主席後發現黨內資金缺口嚴重，於是在今年2月向一位金主募款500萬元，其中200萬元是政治獻金，已花在選務工作，剩下的300萬元則是借款，為了支應黨工薪水，他將其中的100萬元交給辦公室主任林鈺傑，匯入黨中央帳戶，並註明黨主席借款，幾天後黨部也歸還該筆款項，惟此說法能否說服辦案人員？仍有待時間證明。

除了徐永明外，甫選上民進黨中常委的4連霸立委蘇震清，也被查出分別透過顧問公司總經理郭克銘及統領百貨總經理翁華利（李恆隆姊姊李秀峰的女婿），索賄2千萬及200萬元，詭異的是，蘇震清疑在檢調發動搜索前半個月就得知即將被約談，不但突然以匯款方式還款2千萬元給李恆隆，做足金流證明，連同他的辦公室主任余學洋也全都換新手機，不禁讓檢調懷疑有串證及滅證之嫌。

李恆隆原本是請陳超明主辦公司法公聽會，但陳消極遲遲沒有下文，李才請吳世昌遊說徐永明幫忙，公聽會當天陳也未與會，僅用電話幫忙聯繫時任經濟部長沈榮津派人出席，恰好沈因公務繁忙沒接電話，陳改致電國會聯絡人，才間接促成經濟部派人參加。

對此，李恆隆覺得陳超明本人沒來，只派主任出席，收200萬太多了，後來降價，透過翁華利友人設立的物業公司，匯款100萬元到陳超明的政治獻金帳戶，李還得意地認為，花點小錢可跟立委交朋友是好事，陳超明應訊時也坦承有拿到錢。

就在檢調偵辦SOGO案進入收網階段，卻槓上開花，意外查出殯葬業者欲轉售陽明山土地，行賄立委趙正宇案，2案的白手套都為「是知顧問公司」負責人郭克銘，檢調全程監控，直擊他索賄過程，行徑十分大膽。

檢調從趙正宇的住處保險箱搜出瑞興銀行綁鈔帶的多綑千元大鈔，僅有920萬元，懷疑部分款項被郭克銘及林家騏朋分。至於趙正宇到案後則矢口否認收賄，反而由林家騏一肩扛起責任，還稱是他藉著辦公室主任名義向業者詐財，趙正宇毫不知情。

弔詭的是，林在今年初，突然把和郭克銘的LINE對話紀錄全都刪光，也讓檢調懷疑是否有人洩密，將和SOGO經營權引爆立委集體收賄案一併深入追查，務必讓全案水落石出。



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