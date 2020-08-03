影／4涉貪立委庭訊順序出爐！拿最多錢的蘇震清排第二　下午裁定是否羈押

▲趙正宇涉嫌收賄遭聲押禁見，台北地院2日晚間裁定100萬元交保，檢方提即時抗告。（圖／記者黃彥傑攝）

（中央社記者劉世怡台北3日電）台北地檢署偵辦立委涉收賄案，1日聲押禁見10人。台北地院昨晚裁定涉及陽明山地目變更案的立法委員趙正宇100萬元交保，限制出境。北檢今天表示，趙有羈押必要，已提出抗告。

法界人士指出，依照抗告流程，北院收受北檢抗告狀後，會將相關卷證一併送到台灣高等法院，由高院分案審理抗告並做出裁定，裁定可能有三種，分別為駁回抗告、發回北院重裁以及自為裁定（准押）。

此外，北院昨天已訊問完涉及SOGO案的白手套郭克銘、立委陳超明、前立委徐永明部分，今天上午9時起依序訊問蘇震清辦公室主任余學洋、立委蘇震清、廖國棟辦公室主任丁復華、立委廖國棟，以及再一次訊問太平洋流通公司前董事長李恆隆後，將一起裁定涉案8名被告是否羈押，結果最快下午出爐。

趙正宇涉及的陽明山地目變更案，檢調查出，他涉嫌透過是知管理顧問公司總經理郭克銘收受寶塚公司負責人陳明瀚、展雲企業董事長鍾克信賄賂，施壓營建署 ，將位於陽明山國家公園區內的土地自管制區劃出，並變更為殯葬用地。

北檢7月31日指揮調查局兵分多路搜索，在趙正宇住處扣得新台幣920萬元，並約談趙正宇、辦公室主任林家騏等人到案。檢察官訊後諭令陳明瀚、鍾克信分別以30萬元、100萬元交保；陽明山國家公園管理處處長劉培東5萬元交保。

檢方認定趙正宇、林家騏、郭克銘等人涉違貪污治罪條例，犯罪嫌疑重大，且有逃亡、串證之虞，8月1日 向法院聲請羈押禁見。台北地方法院審理後，昨天晚間裁定趙正宇100萬元交保，林家騏羈押禁見。