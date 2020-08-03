檔案近百G！「新北斯文多金名牙醫」針孔偷拍5牙助換衣服　她驚見牆上黑點

圖文／鏡週刊

新北市一間知名牙醫診所，驚傳女助理更衣遭偷拍。本刊調查，該診所台柱之一的施姓牙醫，因愛慕貌美女助理，竟在診所更衣室裝設針孔攝影機偷拍該女，最後被其他助理抓包，憤而報警。

警方發現，診所5名女助理全部入鏡受害，施則供稱因為壓力太大、衝動犯案，警方目前已將針孔攝影機和容量近百G的偷拍影片全數查扣，並將施移送地檢署偵辦。

熟知內情的A先生告訴本刊：「這家診所的牙醫師，態度都很親切，技術也很專業，日前卻因一名牙醫行為不檢，遭女助理指控是狼醫，引發軒然大波，也對診所的形象造成衝擊。」

A先生口中的色狼醫師，是擁有15年以上看診經歷的施姓名醫。長相斯文的他，看診仔細，對待病患也很有耐心，同事都沒想到，這位他們眼中的好醫師，私底下竟是個偷拍色狼，更在今年4月間，抓包他在更衣室偷裝針孔的卑劣行徑。

針對在更衣室裝針孔攝影機偷拍女助理一事，本刊致電施姓牙醫，施的手機無人接聽，轉語音信箱，本刊再將問題以簡訊傳給施，至截稿前未獲回應。本刊另致電施姓牙醫服務的診所，電話無人接聽，網路上則顯示診所暫停營業。

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