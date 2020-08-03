瘋電影／ID4星際終結者　外星人攻占地球

文／賴賴

瘋言瘋語：

爽片極娛樂電影，電影流暢無庸置疑，這在當年可是票房極佳的大熱片，電影不論在影像、特效、配樂和音效，皆屬上乘作品，就算與現在比也一樣無人能出其右，而電影中的外星人則停留在外星人很兇殘的刻板印象設計，但其實這幾年外星人也已經被人類同化，不僅擁有高智商還有高文明，比人類更具智慧且溫和，單就災難片型結構模式操作，這部爽片整體感是好看的，威爾史密斯也算是第一個好萊塢的黑人一線，而這片正是奠定他能夠駕馭高成本好萊塢商業電影成為頂流的作品，很好看說。

在電影院觀賞的壓迫性特效，在當年所造成的全球影響力，單看收益便可了解，這是1996年美國票房最高的電影，英雄主義的振奮，美國總統都下去開飛機對抗外星人，所有參予這部電影演出者，之後都成為家喻戶曉的大牌，而美國空軍世界英雄的形象，正是免費的廣告，黑人從軍的英雄感，威爾史密斯更是第一位登上好萊塢一哥的黑人，當時美國壟罩著嚴重的種族歧視社會問題，威爾史密斯藉由電影傳遞了電影人想要表達的膚色不重要，黑人也可以是英雄，許多難以想像當年的時代氛圍，這部電影所製造出來的驚喜，戲外比戲內還多。

老一輩的電影人，對社會道德的責任感，可以透過影片看出內涵，好的作品，扭轉了許多刻板思維，而外星人到底是善事惡，仍然未知。



片 名：ID4星際終結者

英文名稱：Independence Day

類 型：動作、冒險、科幻、劇情

上映日期：2020-07-31

片 長：02時35分

導 演：羅蘭艾默瑞奇(Roland Emmerich)

演 員：威爾史密斯(Will Smith) 、 傑夫高布倫(Jeff Goldblum) 、 比爾普曼(Bill Pullman) 、 薇薇卡福克斯(Vivica A. Fox)

國 家：美國

語 言：英語

發行公司：聯影／聯贏

劇情大綱

全世界已陷入極度的恐慌，美國總統聯合各國領袖共商解決之道，科學家和空軍為人類的命運奮鬥，武裝部隊已經動員，捍衛地球！當武力強大的外星人，發動全面入侵地球，造成世界主要城市毀滅殆盡，而人類的唯一希望就是團結合作…。



如果有一天，你一覺醒來，發現外星人占領了地球，你該怎麼辦？在地球稱霸上千來的人類，如果遇上比自已更強壯的生物，又該如何應付？ 被二十世紀福斯公司視為年度大戲的《ID4星際終結者》，在本片丟給我們這樣的難題。



人類雖不斷地探索宇宙，尋找其他可能的生命體，然而人類對宇宙的所知仍有限。許多電影將來訪的外星人描述為可愛、善良及充滿智慧的生物，如：《ET》。但如果有一天，來拜訪地球的外星人是殘暴的、武力強大的，並將地球人視為必須毀滅的低等生物時，人類的文明是否就此重寫？



本片除了運用電腦特效製造驚人的視覺奇觀，締造出影史上最大範圍的轟炸記錄，以向票房記錄挑戰外，在演員上也都是一時之選。而備受注目的威爾史密斯，在本片挑大樑飾演為全體人類而戰的史蒂芬希爾上校。為了更稱職的演出，威爾史密斯還特地向一位中尉學習如何操縱F-18 戰鬥機。高大俊挺的他，原是饒舌合唱團的高手，曾於1988年獲葛萊美音樂獎。外型出色的他後來跨足演戲，包括NBA的電視影集、與虎碧戈柏合作的精子也瘋狂。



威爾史密斯主演賣座的《ID4星際終結者》後在星壇上光芒更加閃耀，成為人人皆知的超級巨星!另一位主角，也是行情看俏的小生：比爾普曼，研讀戲劇與表演藝術的他在《二見鍾情》和《鬼馬小精靈》賣座後，逐漸邁向一線演員。形象溫文端正的比爾普曼飾演這位面臨空前挑戰的美國總統，應該有很大的發揮空間。在《變蠅人》《侏儸紀公園》都是飾演科學家的傑夫高布倫，在本片中同樣也是飾演科學家，與威爾史密斯並肩作戰對抗外星人入侵者!



《ID4星際終結者》重新定義災難電影類型後，成為科幻片影史上的經典，影片中呈現超乎想像的磅礡規模，透過尋獲的外星人科技，地球的所有國家同心協力打造一項保衛地球的巨大防衛計劃，主角們努力拯救世界免於瀕臨絕跡。



來自導演羅蘭艾默瑞克，《ID4星際重生》回到他與聯合編劇暨製片狄恩戴夫林於20年前創造的時空中，他們捕捉到電影中的魔力，以劇情、動作、幽默、難忘的角色及直至今日仍廣為引用的總統演說震撼全球觀眾。



總而言之，該片改變了電影產業，成為大眾文化的話題，並提醒我們去看電影的初衷。



你是否曾在空中發現閃閃發亮的碟子？不管你相信或不相信有外星人這回事，本片的視覺奇觀、對外星人的假設、對人類面臨危機的處理，絕對值得你將本片列為必看的電影! 影史上的「經典科幻動作片」，就絕對不會有人遺忘1996年威爾史密斯主演的《ID4星際終結者》（Independence Day），這部片在當年不但創下全球八億美金的票房佳績，更成為年度最賣座電影。《ID4星際終結者》讓影迷們睽違24年再度回味這部超級經典的科幻動作大片！大家準備好要和威爾史密斯一起轟炸外星人保衛地球了嗎？

▲全世界來了一堆不速之客，他們直接粉碎重要大樓。

▲空軍威爾史密斯要出征。

▲科學家和好戰政客有著截然不同的判斷。

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