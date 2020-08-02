姪子經營地下匯兌撈飽飽　叔借錢不成怒檢舉：我可正大光明拿獎金

圖文／鏡週刊



地下匯兌的情形在台灣由來已久，由於廠商走正規銀行匯兌需扣掉匯差、稅金，如果匯款金額大一點，就是一筆可觀的支出，因此很多人明知地下匯兌違法、且容易被黑吃黑，但為了省下匯差與稅金，仍不惜鋌而走險，也因此地下匯兌的生意一直沒有停過。

一名專門經營地下匯兌的張姓男子，日前協助將一間在兩岸都頗具知名度的被動元件材料公司的國外收入，以地下匯兌方式轉回台灣，單筆金額高達新台幣2,000多萬元，因此遭人向國稅局檢舉廠商逃漏稅，而檢舉人卻正是張男的表叔李姓男子。

知情人士表示，張男與這家廠商合作不是第一次，張男也藉著地下匯兌生意讓自己荷包滿滿，而張男的表叔李男見他以此手段「發大財」，遂開口向張男借錢，但卻借不到，於是李男乾脆直接向張男表示，將檢舉該廠商逃漏稅拿獎金，導致張男大感不滿，除對李姓表叔破口大罵畜生外，更揚言對李男提告恐嚇。

但李男不理會張男，直接在7月29日向國稅局進行檢舉，但沒想到檢舉後隔天，張男就突然向李男說：「叔，我回心轉意了，我借你錢，你看明天再哪碰面我拿現金給你。」

李男則回絕，「我既然已經檢舉，我可以正大光明拿獎金，不用也不會再跟你談錢的事。」此舉已讓雙方親戚關係崩壞，雖然從事地下匯兌是不法行為，但李男借錢不成就「大義滅親」的舉動，也讓人感到相當傻眼。



更多鏡週刊報導

【叔姪為錢撕破臉2】稱有「特殊服務」約見面 叔姪一相遇就有人挨揍

【叔姪為錢撕破臉3】假警察真強盜 地下匯兌業者搶客戶遭重判

【跳槽工程師怕怕1】「不敢聯絡前同事」 營業秘密法讓科技界人人自危