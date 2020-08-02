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跳活水湖勇救溺水妹！帥教官上岸自拍卻遇「詭異黃衣女孩」…秒愣：祢別嚇我

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▲台東大學主任教官高泉元1日在活水湖救起一名遇溺女子，結果上岸自拍時卻被告知，腳邊其實有一名黃衣小女孩。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東大學主任教官高泉元1日在活水湖救起一名遇溺女子，結果上岸自拍時他卻被告知，腳邊其實有一名黃衣小女孩。（圖／記者楊漢聲翻攝，下同）

記者楊漢聲／台東報導

剛救起溺水者，馬上就遇見「黃衣小女孩」？任職台東大學校安中心主任教官的高泉元昨1日於活水湖救起一名遇溺年約20歲的女子後，回家前他在湖邊留下自拍時，一旁的游泳大哥卻突然跟他說「有個黃衣小女孩蹲在你膝蓋旁」，讓他當場愣住，心想「祢不要嚇我，我跟祢無冤無仇啊」。

高泉元就在臉書回顧這段救援過程，1日傍晚他前往活水湖運動，暮色四合，聽著音樂悠游返程，看到遙遠環湖路上，似乎一堆人跟他招手著，原先還不以為意，直到他發現左側遠方浮台，有人向他招手並指向遠方，才發現遠方水面確實有半顆頭露出，以及在水面揮舞的手，他立刻90度迴轉跳下湖面救人，順利將湖中體力耗盡的女孩拖回岸上交給其友人，完成救援任務。

高泉元想說回家前在岸際自拍一張，怎料，一旁游泳的大哥卻突然跟他搭話，指稱有名「不懷好意」的黃衣小女孩蹲在你膝蓋旁」，聽完他心中不斷默念「祢不要嚇我，我跟祢無冤無仇啊」，就連自拍照都拍到模糊了。

整個救援過程雖結束於令人發毛的對話，不過有鑑於台東活水湖曾發生過多起溺斃事件，因此高泉元也呼籲遊客要自備魚雷浮標等浮具，以確保戲水安全。

▼高泉元先前於活水湖的自拍照，非昨日拍攝。

▲台東大學主任教官高泉元1日在活水湖救起一名遇溺女子，結果上岸自拍時卻被告知，腳邊其實有一名黃衣小女孩。（圖／記者楊漢聲翻攝）

高泉元授權臉書全文：

暮色四合，聽著音樂悠游返程，
看到遙遠環湖路上，似乎一堆人跟我招手著，
原先還不以為意，
直到見到左側遠方浮台還真有人與我招手並指向遠方，
順著男孩手指方向望去，只見遠方水面露出半顆頭與在水面揮舞的手，
當下立馬90度迴轉全速前進，並順利將湖中體力耗盡的女孩拖回岸上交給其友人，成功完成了救援任務。
最後返家前依然的在岸際自拍，一旁游泳的大哥卻說到，
有個黃衣小女孩蹲在你膝蓋旁（還補充說不懷善意的那種）
心中os:祢不要嚇我，我跟祢無冤無仇啊～
#自拍好幾張都模糊的就不po了
#游客請自備魚雷浮標等浮具
#戴防水隨身耳機真的聽不到呼救聲

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