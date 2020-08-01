時力扯收賄醜聞！王浩宇揪「黃國昌24hrs沒發文」　辣嗆：你在怕什麼？

▲時代力量扯進SOGO案，王浩宇在臉書開嗆黃國昌，「你這次沉默，到底在怕什麼？」。（組合圖／ETtoday資料照）

記者徐愷昕／綜合報導

國會7月31日爆發集體收賄醜聞！目前檢調正積極調查將涉嫌收賄的多名現、卸任立委，由於裡面包含時代力量主席徐永明，對此，桃園市議員王浩宇就於臉書表示，依黃國昌已經快24小時沒發文的狀況來看，時代力量以往的高道德標準可能將受到嚴重打擊，同時也直接嗆聲黃，「你這次選擇沉默，到底在怕什麼？」

王浩宇1日於臉書指出，「從上次高潞以用案，到這次徐永明疑似涉貪的事件，黃國昌以往的高道德標準，瞬間就變成不要未審先判。但事實上，就以黃偉哲過去的例子來看，他對於民進黨的政治人物卻一向是未審先判、先打再說，怎料最後根本沒這件事，也不起訴」。

接著提及慶富案，王浩宇再稱，「黃國昌也曾在立法院多次痛批陳菊，讓民眾以為陳菊介入此案，國民黨利用此民氣撿到槍、韓國瑜藉此當選，最後卻證明根本沒有問題」，認為黃國昌就是不斷未審先判，抹黑別人後又不承認有發生。

由於徐永明疑似涉貪的事件爆發後，黃國昌一直處於沉默，對此，王浩宇揶揄表示，「如果依照黃國昌的標準，咆哮、痛罵、怒吼、拍桌，應該是他的基本動作呀？」認為黃面對自己昔日夥伴疑似收賄被逮，卻選擇沈默，「你到底在怕什麼？相信社會自有公評。」

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