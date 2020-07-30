「歷史偉大人物辭世」…國際媒體報導李登輝去世　日本政壇追思

記者王致凱／綜合報導

國內外媒體同樣關注前總統李登輝逝世消息，日媒NHK在第一時間大篇幅報導，稱台灣民主化推手的李登輝於台北市醫院去世，並提到他是台灣知名親日派人士。美媒美聯社和《紐約時報》等各大媒體也均報導此事。

▲李登輝2007年訪問日本。（圖／達志影像／美聯社）



在日本媒體中，日本各大電視台均以跑馬字幕方式播送李登輝去世消息；除了NHK之外，包括《朝日新聞》、《讀賣新聞》、《日本經濟新聞》、《每日新聞》等，也均將李登輝去世消息放在醒目位置，並且強調其民主化貢獻。

美國《華爾街日報》報導，李登輝是「台灣民主的引路人」，作為總統終結了「民族主義政黨在二次大戰後在島嶼上威權統治」；《紐約時報》報導，李登輝帶領台灣「從警察國家過渡到亞洲最繁榮的民主國家之一」；彭博則稱李登輝「創造台灣邁向民主的道路」，重新塑造台灣與中國關係。

路透社在報導中稱李登輝是「台灣民主先生」；BBC中文網報導細數李登輝發表的許多政治宣言，包括「中華民國在台灣」和激怒北京的「兩國論」，兩岸關係在其任內跌至谷底。

中國媒體也在第一時間引述台灣媒體報導李登輝去世消息，「李登輝病亡」立刻登上微博熱搜關鍵字第一位。另外，包括新加坡、香港等地媒體也多在第一時間報導。

另一方面，全球各界人士紛紛對李登輝的死訊表達哀悼之意，美國白宮前國安顧問波頓就將李登輝稱為「偉大的民主領袖，有遠見且腳踏實地，自由世界將會想念他」。

日本首相安倍晉三胞弟岸信夫也在臉書上發文表示哀悼，並推崇李登輝回「亞洲偉大的哲人」、「台灣民主之父」。日華議員懇談會會長古屋圭司稱李登輝是「歷史上的偉大人物」。東京都知事小池百合子則說，他從李登輝先生身上學習到領導風範，對他的辭世表達哀悼。

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