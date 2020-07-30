　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

政府何不「5券合發」3600？　網友曝一定要「分開發」秘辛

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

網友日前在PTT上發問，為何不直接五券合發3600元面額，引起熱議。（資料照）

圖文／鏡週刊

因應新冠肺炎帶來的經濟衝擊，政府為了振興經濟推出三倍券，而不同政府部會也紛紛跟進推出農遊券、藝FUN券、動滋券、客庄旅遊券等，抽出幸運民眾獲得優惠。不過抽籤結果是幾家歡樂幾家愁，就有網友發出疑問，為何不直接發放3600元的券給每位民眾就好？而這樣的發言引起廣大討論。

一名網友在PTT上發文，表示振興三倍券，和其他優惠券如農遊券、藝FUN券、動滋券、客庄旅遊券等等「為何政府不要將這些券都合起來，一起發個3600 不就好了？」、「限定用途不是比較能節省行政開支，把餅做大讓每個人都能領3600嗎？不用花1000買，也不會製造一堆苦情邊緣人，更不會被罵連馬英九都不如，難怪王世堅看不下去...」引起網友熱議。

請繼續往下閱讀...

有些網友表示分開來發才能達成最大效益，達成各產業「振興」的效果「特別要補助農產、客庄、運動產業等等的啦，只是覺得可以做得更完美」、「你覺得不運動不關心藝文的人拿到3600會去幹嘛」、「如果不這樣，其他產業沒法分一杯羹，這算很聰明，但只差在用抽籤的不是人人有」。

不過也有網友持不同看法「每種券一出來，新聞就一堆，熱度一直持續」、「搞這麼複雜，中間的利益不多說了」、「搞了四套抽獎系統，中間利益誰拿走了，自己想」。

不過更有網友覺得，幸運抽到券就會有去消費的動力，也算是達成了振興的目的。


更多鏡週刊報導
200元三倍券付600元結帳金額　媽媽怒：不是三倍啊！
賴品妤分享「性感深溝」照　李眉蓁躺著也中槍

►如果外出只能帶一條保養品，就是它了

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
夾娃娃驚見蟑螂山！爬滿白牆「抓300隻」換大強　網一看背超癢
小煜護士妻是表特板佐佐木希！　穿真理褲「搖晃地震片」兇到噴血
檳榔西施長太正！遭「剮刑」割臉...屍淋黑狗血　凶嫌妻超震驚
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

政府何不「5券合發」3600？　網友曝一定要「分開發」秘辛

動滋券中獎人點入查詢店家「畫面超傻眼」　業者反映：我們也很困擾

客庄券竟可配眼鏡、吃牛排！他問號「跟客家有啥關係？」　網一句破真相

「這種台灣太太最好不要」…她抱怨日本公婆被陌生人告狀　網看傻：他喜歡你老公？

夾娃娃驚見蟑螂山！爬滿白牆「抓到300隻」換大強　網一看背超癢：起飛了

文化部終止4500萬公視委託案！李永得親說明：暫停是最有力的辯解

桃園移工返泰確診！網瘋傳「移動足跡」　桃市府回應了

影／客庄券「無法連上網站」13分！　358萬人分頭查詢網站當「line官帳順暢」

首座智慧型機器人菁英訓練基地成立　將帶動國內機器人教育推廣 

掏3倍券+銅板！付「605元」遭質疑少2張媽氣炸 　網知真相傻眼：是9倍券？

同事想陷害前輩把特殊餐丟掉　前空姐爆料職場陰暗：像甄嬛傳

貼身直擊溫馴鱷魚小孩都可以摸　觸碰「害羞領域」開心到翹屁屁

買鵪鶉蛋放太久「晚上聽到怪聲」　20隻小鵪鶉孵出！網PO文求認養

驚悚影片曝！酒駕累犯衝進候車亭　23歲護理師遭撞「多處骨折」命危

熊熊遭爆懷孕10周！　牽手「特斯拉男」、0遮掩逛IKEA

專業！色柴海邊「緊貼比基尼妹」 網讚神助攻：養狗千日用在一時

《棒棒堂》小煜「曬合照放閃」宣布結婚　閃娶正妹護理師：她是我的女王！

海芬配對林柏昇「龜首這樣摸」　KID傻眼拒組CP：我真的不行！！

騎士綠燈剛起步與左轉汽車碰撞　「直行車是對的」...副駕：他騎很快

孫安佐與阿乃回溫「關係良好的異性」　自曝有跟蹤狂粉絲：太恐怖了！

政府何不「5券合發」3600？　網友曝一定要「分開發」秘辛

動滋券中獎人點入查詢店家「畫面超傻眼」　業者反映：我們也很困擾

客庄券竟可配眼鏡、吃牛排！他問號「跟客家有啥關係？」　網一句破真相

「這種台灣太太最好不要」…她抱怨日本公婆被陌生人告狀　網看傻：他喜歡你老公？

夾娃娃驚見蟑螂山！爬滿白牆「抓到300隻」換大強　網一看背超癢：起飛了

文化部終止4500萬公視委託案！李永得親說明：暫停是最有力的辯解

桃園移工返泰確診！網瘋傳「移動足跡」　桃市府回應了

影／客庄券「無法連上網站」13分！　358萬人分頭查詢網站當「line官帳順暢」

首座智慧型機器人菁英訓練基地成立　將帶動國內機器人教育推廣 

掏3倍券+銅板！付「605元」遭質疑少2張媽氣炸 　網知真相傻眼：是9倍券？

中共又傳高官落馬　文旅部副部長李金早接受調查

列車出軌「全面燃燒」！亞利桑那橋樑部分倒塌…3液貨車衝落橋

研究：較常看A片的女性，更易有高潮、性生活更棒

從小搭頭等艙、到學校前「腳不落地」…半島酒店董事千金首徵男友　驚人條件曝光

宏泰公益團揪42名志工守護濕地　摘除47.7kg外來種「小花蔓澤蘭」

大陸抽砂船「來台灣盜砂」最新下場曝光：當軍艦靶船擊沉

「高雄隨堂考」李眉蓁連答5題全錯　王浩宇臉書道歉了

母親剛過世　她手機遺失好市多崩潰：合照沒了…結局感動8000人

政府何不「5券合發」3600？　網友曝一定要「分開發」秘辛

空姐妻狂被侮辱挖黑！　潘瑋柏硬起來護愛「喊告酸民」：絕不姑息

受眼袋困擾！她決心做醫美手術　醒來見「像軟糖的脂肪」她驚：噁

生活熱門新聞

基隆女三倍券買車　機車4.3折牽回家

示範手遊課金！推坑哥「史上最貴截圖」

威力彩31億2注均分！2張頭獎獎券曝光

夾娃娃驚見蟑螂山！爬滿白牆背超癢

超瞎旅行社「安排藍洞浮潛」真相傻眼

小姐妹來取餐！「外送員小動作」暖炸了

她買火車對號座竟有人　「大小姐」瞪10秒亮出車票尷尬了

渣夫搞外遇！她「大整私密處」復仇

他查動滋券合作店家超傻眼　驚見「全台迪卡儂都可用」

中頭獎敢「公開領獎」？網曝4種超危險下場

卸貨等太久！貨櫃車司機爬上天車狂砸洩憤

網公開「切西瓜路線」一半以上都是山路

抱怨公婆被告狀　網：關他屁事

「4星座」下半年婚運超強！

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

裸拍族入侵IKEA賣場　女網友豪曬4張裸照

兒子腿遭踩斷直播痛哭　館長聽完對方解釋火大了　

被父逼發「沒上建中」傳單！他崩潰拔髮…萬人哭

元元被爆「裝呆雙面人」5正妹抖私下面目

《炮仔聲》18禁橋段　網尷尬：跟奶奶一起看

《屍速列車》女星胰臟癌病逝

基隆女三倍券買車　機車4.3折牽回家

示範手遊課金！推坑哥「史上最貴截圖」

艾力克斯13歲兒「種族歧視遭停學」

新竹火爆對決！騎士脫褲修竿校車司機

網紅CEO買9000萬內湖豪宅

威力彩31億2注均分！2張頭獎獎券曝光

夾娃娃驚見蟑螂山！爬滿白牆背超癢

超瞎旅行社「安排藍洞浮潛」真相傻眼

家門外等公車　23歲護理師遭撞骨頭全斷

更多

最夯影音

更多
同事想陷害前輩把特殊餐丟掉　前空姐爆料職場陰暗：像甄嬛傳

同事想陷害前輩把特殊餐丟掉　前空姐爆料職場陰暗：像甄嬛傳
貼身直擊溫馴鱷魚小孩都可以摸　觸碰「害羞領域」開心到翹屁屁

貼身直擊溫馴鱷魚小孩都可以摸　觸碰「害羞領域」開心到翹屁屁

買鵪鶉蛋放太久「晚上聽到怪聲」　20隻小鵪鶉孵出！網PO文求認養

買鵪鶉蛋放太久「晚上聽到怪聲」　20隻小鵪鶉孵出！網PO文求認養

驚悚影片曝！酒駕累犯衝進候車亭　23歲護理師遭撞「多處骨折」命危

驚悚影片曝！酒駕累犯衝進候車亭　23歲護理師遭撞「多處骨折」命危

熊熊遭爆懷孕10周！　牽手「特斯拉男」、0遮掩逛IKEA

熊熊遭爆懷孕10周！　牽手「特斯拉男」、0遮掩逛IKEA

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面