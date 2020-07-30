政府何不「5券合發」3600？　網友曝一定要「分開發」秘辛

圖文／鏡週刊

因應新冠肺炎帶來的經濟衝擊，政府為了振興經濟推出三倍券，而不同政府部會也紛紛跟進推出農遊券、藝FUN券、動滋券、客庄旅遊券等，抽出幸運民眾獲得優惠。不過抽籤結果是幾家歡樂幾家愁，就有網友發出疑問，為何不直接發放3600元的券給每位民眾就好？而這樣的發言引起廣大討論。

一名網友在PTT上發文，表示振興三倍券，和其他優惠券如農遊券、藝FUN券、動滋券、客庄旅遊券等等「為何政府不要將這些券都合起來，一起發個3600 不就好了？」、「限定用途不是比較能節省行政開支，把餅做大讓每個人都能領3600嗎？不用花1000買，也不會製造一堆苦情邊緣人，更不會被罵連馬英九都不如，難怪王世堅看不下去...」引起網友熱議。

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有些網友表示分開來發才能達成最大效益，達成各產業「振興」的效果「特別要補助農產、客庄、運動產業等等的啦，只是覺得可以做得更完美」、「你覺得不運動不關心藝文的人拿到3600會去幹嘛」、「如果不這樣，其他產業沒法分一杯羹，這算很聰明，但只差在用抽籤的不是人人有」。

不過也有網友持不同看法「每種券一出來，新聞就一堆，熱度一直持續」、「搞這麼複雜，中間的利益不多說了」、「搞了四套抽獎系統，中間利益誰拿走了，自己想」。

不過更有網友覺得，幸運抽到券就會有去消費的動力，也算是達成了振興的目的。



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