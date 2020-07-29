54 年首次！CES 2021 因疫情關係宣布改為線上舉辦

▲CES 2021 將於美國時間 2021 年 1 月的第一週改為線上舉辦。（圖／資料照，記者洪聖壹攝）

特約記者洪聖壹／綜合報導

通常在每年的 1 月初在美國拉斯維加斯舉辦，具有全球消費性電子指標型意義的美國消費性電子展 CES，至今已經擁有 53 年歷史，在 2020 年全球新冠疫情（COVID-19）爆發之前，CES 2020 如期舉辦，不過考量到線下展覽的複雜度，CTA 官方宣佈首次改以線上形式舉辦。

主辦單位 CTA（Consumer Technology Association）於 7 月 28 日晚間正式宣佈這項消息，CES 2021 將如期舉辦，不過改採線上形式，共分為主題演講和會議、動態產品展示、網路會議等三個區塊，時間點為 2021 年 1 月的第一週。

隨後，CTA CEO Gary Shapiro 指出，考量到新冠疫情（COVID-19）疫情嚴重蔓延，大會無法安全的保證成千上萬的人聚集在同個地方開會和做生意，所以只能轉而以全數位平台的形式舉辦，網路無遠弗屆的特點，也將讓廠商與新舊客戶溝通，創造更多機會。

CTA 官方指出，新冠疫情大流行期間，組織內部也開始學習透過網路技術來工作，從中思考真正的解決方案來迎接 2021 年線上舉辦的這個挑戰，預計將為所有與會者提供「高度個人化」的體驗。不過官方在文末強調，2022 年預計透過線下與線上舉辦的形式，重返拉斯維加斯。