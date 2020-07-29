　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

54 年首次！CES 2021 因疫情關係宣布改為線上舉辦

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲CES 2021 將於美國時間 2021 年 1 月的第一週改為線上舉辦。（圖／資料照，記者洪聖壹攝）

特約記者洪聖壹／綜合報導

通常在每年的 1 月初在美國拉斯維加斯舉辦，具有全球消費性電子指標型意義的美國消費性電子展 CES，至今已經擁有 53 年歷史，在 2020 年全球新冠疫情（COVID-19）爆發之前，CES 2020 如期舉辦，不過考量到線下展覽的複雜度，CTA 官方宣佈首次改以線上形式舉辦。

主辦單位 CTA（Consumer Technology Association）於 7 月 28 日晚間正式宣佈這項消息，CES 2021 將如期舉辦，不過改採線上形式，共分為主題演講和會議、動態產品展示、網路會議等三個區塊，時間點為 2021 年 1 月的第一週。

隨後，CTA CEO Gary Shapiro 指出，考量到新冠疫情（COVID-19）疫情嚴重蔓延，大會無法安全的保證成千上萬的人聚集在同個地方開會和做生意，所以只能轉而以全數位平台的形式舉辦，網路無遠弗屆的特點，也將讓廠商與新舊客戶溝通，創造更多機會。

CTA 官方指出，新冠疫情大流行期間，組織內部也開始學習透過網路技術來工作，從中思考真正的解決方案來迎接 2021 年線上舉辦的這個挑戰，預計將為所有與會者提供「高度個人化」的體驗。不過官方在文末強調，2022 年預計透過線下與線上舉辦的形式，重返拉斯維加斯。

►過期票券別浪費！點這邊 幫你搶救變身　

ET快訊
《屍速》女星「緊急送醫」宣告不治　胰臟癌病逝
全國首例！桃園居家檢疫男趴趴走拒繳百萬罰金　遭拘提管收
客庄券LINE官帳擠爆了！查詢中獎頁面停格「登錄結束」
快訊／連千毅遭判囚7年！法官裁定「450萬元交保」限制住居
南投酒駕累犯狂衝恐怖影片曝！護理師遭撞「全身骨頭幾乎斷光」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

54 年首次！CES 2021 因疫情關係宣布改為線上舉辦

蘋果「樹冠屋頂」新門市壯觀！　宛若一棟「科技樹屋」

Photoshop on iPad更方便了！增二大功能影像選取更精確

快訊／台灣之星5G也要開台了！將於8/4宣布正式資費

三星Galaxy Z Flip 5G 確定8/7在台開賣　單機入手價49,888元

兩台 iPad 可組成一台筆電！　蘋果成功獲得新專利

不用狼狽掏耳機　小米新專利「手機內建無線耳機」

4大重點一次看！《集合啦！動物森友會》夏季更新30日發布　可施放專屬煙火

Taylor Swift《folklore》播放量爆棚　刷新Apple Music多項紀錄

三星無線吸塵器清「集塵筒」免髒手　售價6900元做貴婦　

雞排店老闆關心一句「怎麼晚到」　外送員當街怒譙：被撞死你負責！

《我的婆婆》鍾欣凌見許傑輝、小甜甜出國　超酸曝內心話：你們2個就好好去死

騎士綠燈剛起步與左轉汽車碰撞　「直行車是對的」...副駕：他騎很快

王瞳鬆口「可能下一秒就登記」　艾成單身證準備好..家人很祝福

墾丁「最美風景」比基尼騎士們　長髮白皙妹正面曝光❤網友求IG

開箱「富地市場」！全國最美夜市 異國美食搭配木質系攤位像到日本

鬼鬼7個月沒工作「坐助理機車省錢」　多了時間「想談戀愛」...狂cue禾浩辰XDD

小姐妹下樓取餐遇超暖心外送員 幫注意來車、目送兩人平安進門

交往洋男友1年「突掏驗孕棒」：2個月了！　爸媽超豁達「怎麼過隨便妳」…何美傻眼

艾成、王瞳登記結婚！！　霸氣告白：我有一顆為瞳瞳捨命的心

54 年首次！CES 2021 因疫情關係宣布改為線上舉辦

蘋果「樹冠屋頂」新門市壯觀！　宛若一棟「科技樹屋」

Photoshop on iPad更方便了！增二大功能影像選取更精確

快訊／台灣之星5G也要開台了！將於8/4宣布正式資費

三星Galaxy Z Flip 5G 確定8/7在台開賣　單機入手價49,888元

兩台 iPad 可組成一台筆電！　蘋果成功獲得新專利

不用狼狽掏耳機　小米新專利「手機內建無線耳機」

4大重點一次看！《集合啦！動物森友會》夏季更新30日發布　可施放專屬煙火

Taylor Swift《folklore》播放量爆棚　刷新Apple Music多項紀錄

三星無線吸塵器清「集塵筒」免髒手　售價6900元做貴婦　

【奧斯塔羅】遇到問題時，你是個勇於表達想法的人嗎？

台灣虎航x希望兒童合唱團打造原創機上音樂　未來在A320neo新機能聽到

國銀拚紓困貸款金額破1.4兆！　金管會肯定14家銀行「全力推動」

【廣編】黃鴻升「AES最狂跨界聯名」你敢穿上身嗎？攜手杜蕾斯詮釋「新性敢精神」

獨／「一滴血」惹怒白虎刺青男　小孩不是我的！醫曝「綠帽時間」：當兵

中職／黃恩賜下二軍　丘昌榮：調整一下

兆豐銀前5月發卡數公股銀之首　搶年輕人心占率首發「BT21」卡

華碩攜手英特爾贊助失親兒創作　捐贈百萬軟硬體資源力挺

陽台傳怪聲！他一看竟是「歐洲雕鴞」帶3隻巨型寶寶築巢

康是美挖寶父親節好禮！「髮旺旺髮根滋養精華液」買一送一　頭皮護理洗髮精399元加量不加價

隆成巨乳後男客狂上門！ 她在門口貼靈符求...保佑卻招來淒慘後果

3C家電熱門新聞

果粉嗨了！iPhone 12開賣時間外洩

驚爆MacBook起價2萬5有找！　傳於10月底發布亮相

Google地圖8大實用撇步公開

iPhone 12真機螢幕零件諜照曝光！5.4吋機款單手持握沒問題

還原輸入不用再狂搖手機啦！iPhone鍵盤超實用小技巧一次看

iPhone 12發表日期曝光！2款「傳說中的產品」也有望亮相

兩台 iPad 可組成一台筆電！　蘋果成功獲得新專利

安卓用戶當心！這些修圖App有惡意　需儘快從手機中刪除

4大重點一次看！《動森》夏季更新30日發布

小米新專利「手機內建無線耳機」

iPhone 12將於9月初登場！　傳蘋果秋季舉辦2場發表會

台灣之星5G將於8/4開台

三星無線吸塵器　清灰塵免髒手

詐騙！LINE「9週年生日慶」免費抽　亂點小心個資洩漏

更多熱門

相關新聞

傳晶電供貨三星Micro-LED晶片

傳晶電供貨三星Micro-LED晶片

三星預計下半年推出Micro-LED電視，據韓媒THEELEC引述業內消息指稱，為了使其Micro-LED供應鏈多樣化，首度納入台灣晶元光電（Epistar Corp.）。

福斯不參加今年巴黎車展

福斯不參加今年巴黎車展

世界首款蚊子追蹤器誕生！

世界首款蚊子追蹤器誕生！

仿生機器貓MarsCat　個性可由奴才養成

仿生機器貓MarsCat　個性可由奴才養成

普利司通推免充氣式輪胎登陸月球

普利司通推免充氣式輪胎登陸月球

關鍵字：

CES美國消費性電子展消費性電子展

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

艾力克斯13歲兒「種族歧視遭停學」

兒子腿遭踩斷直播痛哭　館長聽完對方解釋火大了　

他查動滋券合作店家超傻眼　驚見「全台迪卡儂都可用」

中籤沒？　動滋券開放網路查詢

熊熊驚爆懷孕10週！　年底帶球嫁

西施失聯2周直覺遇害　父：醜一點就好了

瘦子身後的短髮妹太正！神網友搜出IG啦

客庄旅遊券14萬份開獎！查詢方式曝光

蕭亞軒突拋震撼彈「我的人生大事要發生」

網紅CEO買9000萬內湖豪宅

即／網傳李登輝逝世　台聯：仍在治療中

她買火車對號座竟有人　「大小姐」瞪10秒亮出車票尷尬了

基隆女三倍券買車　機車4.3折牽回家

姚黛瑋深夜「當街喇舌吸吻」闊嘴大叔

快訊／蔡、賴赴北榮探視李登輝　王燕軍出面說明最新病情

更多

最夯影音

更多
雞排店老闆關心一句「怎麼晚到」　外送員當街怒譙：被撞死你負責！

雞排店老闆關心一句「怎麼晚到」　外送員當街怒譙：被撞死你負責！
《我的婆婆》鍾欣凌見許傑輝、小甜甜出國　超酸曝內心話：你們2個就好好去死

《我的婆婆》鍾欣凌見許傑輝、小甜甜出國　超酸曝內心話：你們2個就好好去死

騎士綠燈剛起步與左轉汽車碰撞　「直行車是對的」...副駕：他騎很快

騎士綠燈剛起步與左轉汽車碰撞　「直行車是對的」...副駕：他騎很快

王瞳鬆口「可能下一秒就登記」　艾成單身證準備好..家人很祝福

王瞳鬆口「可能下一秒就登記」　艾成單身證準備好..家人很祝福

墾丁「最美風景」比基尼騎士們　長髮白皙妹正面曝光❤網友求IG

墾丁「最美風景」比基尼騎士們　長髮白皙妹正面曝光❤網友求IG

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面