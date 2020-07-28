不只偽出國！台灣虎航推一日「偽空服員」體驗營　登機解密機上工作

▲台灣虎航於暑假期間限時限量推出的「台虎航空體驗營」，讓旅客有機會化身為一日航空從業人員。（圖／台灣虎航提供）

記者賴文萱／台北報導

不只偽出國！台灣虎航與KKday獨家合作於暑假期間限時限量推出的「台虎航空體驗營」，讓旅客有機會化身為一日航空從業人員，實際體驗地勤及運務同仁、客艙組員、機務同仁的工作內容，實況解密這些航空從業人員的日常工作內容。

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▲台灣虎航航空體驗營即日起開放報名。（圖／台灣虎航提供）

台灣虎航首度推出的「台虎航空體驗營」，內容包括認識機場第一線的地勤及運務同仁工作內容，體驗者可藉由列印出自己的登機證，明瞭相關的流程；此外，在登機門作業程序的部份，也可藉由說明嘗試登機門廣播，認識登機的流程順序。

▲旅客可實際登上台灣虎航A320客機，學習清點人數、客艙廣播，並體驗機內服務與突發狀況處理。（圖／台灣虎航提供）

另外，旅客還可實際登上台灣虎航A320客機，並在客艙組員的指導協助下，學習清點人數、客艙廣播、安全裝備示範，並體驗機內服務與突發狀況處理等，還有機內安全及搭機小常識大哉問，藉此宣導正確的搭機觀念，過程中還可享用台灣虎航熱銷的機內餐點。

▲「台虎航空體驗營」預計於暑假期間的每個周六舉辦。（圖／台灣虎航提供）

體驗營中，更安排由機務工程師解密並說明飛機的發動機、飛機輪胎、起落架、黑盒子、氣象雷達等功能，內容充實又豐富。另外，參加體驗營還可盡情的逛機場免稅商店，大肆採購一番。

完成所有體驗後，除了提供每人精美的結業證書外，再加贈台灣虎航與知名插畫家WHOSMiNG合作設計的限量防疫包「虎罩包」一組。

▲台灣虎航航空體驗營即日起開放報名。（圖／台灣虎航提供）

「台虎航空體驗營」預計於暑假期間的每個周六舉辦，目前開放早鳥場次8月8日、8月15日，以及一般場次8月29日、9月5日、9月12日、9月19日、9月26日，30人以上成團，每人費用為新台幣2,499元起。

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