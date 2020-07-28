幕後／藍地方擬仿晚清李鴻章拋4戰略　讓陳其邁變「少數市長」

▲民進黨高雄市長補選候選人陳其邁。（資料照／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁陷論文抄襲風暴，地方公職評估，藍營地方勢必模仿晚清時代兩廣總督李鴻章，採「新東南互保」策略，決定退守至議會，以「棄市長、保議會、強黨團、弱市長」4原則，確保主導議會，把李眉蓁傷害減到最低，同時拉低總投票，讓民進黨候選人陳其邁成為「少數市長」。

根據電視媒體民調，李眉蓁在論文風暴纏身下，支持度沒有受到很大影響，前後只差一個百分點；不過，選務人士點出關鍵點，在同一份民調裡，詢問受訪者對李眉蓁「不喜歡」程度，卻增加了12個百分點。

地方公職透露，根據內部最新民調顯示，在論文抄襲案發生後，李眉蓁在20至50歲、大專以上學歷，以及上班族群的支持度，都出現大幅下滑，約下滑5個百分點，剩下僅1成多的支持度。

另一方面，高雄市議長本週五（31日）也將進行補選，地方公職指出，有媒體已經明確點出，在議長假投票前，藍營高層對外放話力挺副議長陸淑美扶正，但無黨團結聯盟則放話轉投綠營，最後導致藍營假投票轉向支持資深議員曾麗燕。

地方公職分析，現在李眉蓁的誠信崩盤，連帶提名她的國民黨，在地方上也眼看著就要被「團滅」，但黨中央卻拿不出任何因應方案，等了半天，大家等到的卻是「江教授反對抄襲」，但「江主席支持抄襲者」的不知所云。

地方公職評估，勢必會採「「新東南互保」策略，大戰略上退守至市議會，以「棄市長、保議會、強黨團、弱市長」為指導原則，確保掌握議會主導權為目標，把李眉蓁可能帶來的傷害減到最低，同時拉低總投票，讓陳其邁變成「少數市長」。

該公職指出，言下之意就是模仿晚清時代「東南互保」，推出「新東南互保」策略，替藍營地方留下最後生機；有議會同仁舉例說，義和團之亂時，兩廣總督李鴻章就倡議的「東南互保」，拒絕慈禧來自北京指令，最後讓東南地區免於八國聯軍毀滅式的報復。

同理，地方公職說，在國民黨被李眉蓁「綁約」的狀況下，黨中央不願意解決，基層勢必另謀生存之道；把防線退到議長選舉，不讓論文抄襲風暴摧毀地方，同時放緩組織動員，把市長補選的整體投票率大幅降低，讓「陳其邁就是順利選上，票數也不會好看」。

地方公職表示，如此一來，陳其邁只要變成「少數市長」，這樣相對於議會，未來兩年陳其邁就算有中央的襄助，在地方上也得看國民黨臉色，也就是用強勢議會來牽制陳其邁的施政。

▼李眉蓁日前舉行記者會，為論文抄襲案道歉，並宣布放棄學位。（資料照／記者洪正達攝）

