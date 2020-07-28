　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

幕後／藍地方擬仿晚清李鴻章拋4戰略　讓陳其邁變「少數市長」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼民進黨全代會,陳其邁。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨高雄市長補選候選人陳其邁。（資料照／記者李毓康攝）

記者陶本和／台北報導

國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁陷論文抄襲風暴，地方公職評估，藍營地方勢必模仿晚清時代兩廣總督李鴻章，採「新東南互保」策略，決定退守至議會，以「棄市長、保議會、強黨團、弱市長」4原則，確保主導議會，把李眉蓁傷害減到最低，同時拉低總投票，讓民進黨候選人陳其邁成為「少數市長」。

根據電視媒體民調，李眉蓁在論文風暴纏身下，支持度沒有受到很大影響，前後只差一個百分點；不過，選務人士點出關鍵點，在同一份民調裡，詢問受訪者對李眉蓁「不喜歡」程度，卻增加了12個百分點。

地方公職透露，根據內部最新民調顯示，在論文抄襲案發生後，李眉蓁在20至50歲、大專以上學歷，以及上班族群的支持度，都出現大幅下滑，約下滑5個百分點，剩下僅1成多的支持度。

另一方面，高雄市議長本週五（31日）也將進行補選，地方公職指出，有媒體已經明確點出，在議長假投票前，藍營高層對外放話力挺副議長陸淑美扶正，但無黨團結聯盟則放話轉投綠營，最後導致藍營假投票轉向支持資深議員曾麗燕。

地方公職分析，現在李眉蓁的誠信崩盤，連帶提名她的國民黨，在地方上也眼看著就要被「團滅」，但黨中央卻拿不出任何因應方案，等了半天，大家等到的卻是「江教授反對抄襲」，但「江主席支持抄襲者」的不知所云。

地方公職評估，勢必會採「「新東南互保」策略，大戰略上退守至市議會，以「棄市長、保議會、強黨團、弱市長」為指導原則，確保掌握議會主導權為目標，把李眉蓁可能帶來的傷害減到最低，同時拉低總投票，讓陳其邁變成「少數市長」。

該公職指出，言下之意就是模仿晚清時代「東南互保」，推出「新東南互保」策略，替藍營地方留下最後生機；有議會同仁舉例說，義和團之亂時，兩廣總督李鴻章就倡議的「東南互保」，拒絕慈禧來自北京指令，最後讓東南地區免於八國聯軍毀滅式的報復。

同理，地方公職說，在國民黨被李眉蓁「綁約」的狀況下，黨中央不願意解決，基層勢必另謀生存之道；把防線退到議長選舉，不讓論文抄襲風暴摧毀地方，同時放緩組織動員，把市長補選的整體投票率大幅降低，讓「陳其邁就是順利選上，票數也不會好看」。

地方公職表示，如此一來，陳其邁只要變成「少數市長」，這樣相對於議會，未來兩年陳其邁就算有中央的襄助，在地方上也得看國民黨臉色，也就是用強勢議會來牽制陳其邁的施政。

▼李眉蓁日前舉行記者會，為論文抄襲案道歉，並宣布放棄學位。（資料照／記者洪正達攝）

▲▼李眉蓁道歉放棄學位、落淚 。（圖／記者洪正達攝）

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
花200中15億！得主「投注方式」曝　貳獎開出20個
森田買9000萬內湖豪宅「月繳25萬房貸」　科技感裝潢曝光
醫曝「穿比基尼騎車」恐釀2嚴重後果　網嚇：比生小孩還痛
彩券行一看「5年前頭獎」驚人巧合！　老闆嚇呆：撞好多號
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

美中新冷戰》沈榮欽／台股大漲肇因「新冷戰」　台灣曾是美蘇冷戰受益者

自家人補刀李眉蓁抄襲　葉元之：她根本不會寫論文…應該也看不太懂

雲端最前線／胸部說涉性別歧視？李眉蓁挨轟「蓁眉品」

8/1起開放外籍人士來台就醫　林奕華：不應拿醫療成就當大外宣素材

「基隆輕軌取代台鐵」惹網怒　謝國樑批「通勤時間長」：到台北30分→1小時

幕後／藍地方擬仿晚清李鴻章拋4戰略　讓陳其邁變「少數市長」

王世堅再嗆三倍券！提「這5點」槓上蘇貞昌　鴨霸行為無視蔡英文期待

北市副市長蔡炳坤力推無圍牆博物館　用故事打造北投、大稻埕、城北、艋舺、城南

國內疫苗至今仍未進入臨床　費鴻泰問蘇貞昌：這就是超前部署？

罷免黃捷衝破第一階！3千提議連署書31日送中選會　5大理由曝光

觀落陰看未來伴侶竟見相同紫光　在靈界飛越海洋！鳥、海豚相伴

中獎指南！威力彩31億在等你！　曝最會中獎縣市、5生肖+3星座

林志穎當妻面被問「初戀」先裝重聽ＸＤ　媽媽很緊張：名字不用講！

潘瑋柏「有了另一半」宣布結婚了！　老婆Luna是小13歲「上海最美空姐」

外送員把拔猜拳輸了獲暖心處罰　女兒轉身甜蜜一吻：工作辛苦了

【社畜時代】是來上班還是來玩的 現在工讀生素質...?｜EP.241

【社畜時代】職場自保是必須 小心賤人弄死你｜EP.257

潘瑋柏「結婚一定會講」許諾公開　老婆Luna成出道唯一認愛對象

威力彩31億獎號出爐！　一注中這7碼帶走史上最高獎金

【社畜時代】努力的人 永遠比不過天生鑲金的人｜EP.245

美中新冷戰》沈榮欽／台股大漲肇因「新冷戰」　台灣曾是美蘇冷戰受益者

自家人補刀李眉蓁抄襲　葉元之：她根本不會寫論文…應該也看不太懂

雲端最前線／胸部說涉性別歧視？李眉蓁挨轟「蓁眉品」

8/1起開放外籍人士來台就醫　林奕華：不應拿醫療成就當大外宣素材

「基隆輕軌取代台鐵」惹網怒　謝國樑批「通勤時間長」：到台北30分→1小時

幕後／藍地方擬仿晚清李鴻章拋4戰略　讓陳其邁變「少數市長」

王世堅再嗆三倍券！提「這5點」槓上蘇貞昌　鴨霸行為無視蔡英文期待

北市副市長蔡炳坤力推無圍牆博物館　用故事打造北投、大稻埕、城北、艋舺、城南

國內疫苗至今仍未進入臨床　費鴻泰問蘇貞昌：這就是超前部署？

罷免黃捷衝破第一階！3千提議連署書31日送中選會　5大理由曝光

美中新冷戰》沈榮欽／台股大漲肇因「新冷戰」　台灣曾是美蘇冷戰受益者

富邦科技七成都買台積電　今衝破百元價位「ETF第二檔新貴！」

中國飛彈對準…關島恐從地圖消失！　美印太司令：只能部屬「神盾」防禦

「搞得好像我們裸露變態」　她哺乳遇超扯事：當一群掏奶的媽媽塑膠娃娃？

厄文捐150萬美金助WNBA　符合4大要求才可獲助

太多狗了好可怕！　膽小柴逛街遇4汪...「嚇到急埋爸胯下」抱腿哭哭

公獅「蛋蛋被咬」哀怨畫面爆紅！真相曝光：小獅子貪玩

台南「小金剛」犯罪集團陸海空都插旗　9人被逮受害人破百

師傅勸「變頻廣告騙人」裝定頻就好...網酸清庫存！內行曝1習慣：定頻反省錢

氣泡水機8780元➔2490元加碼隱藏版優惠！在家就能做「不發胖」網美飲料

政治熱門新聞

李眉蓁最新估票嚇壞江啟臣！　藍內部拱2人選黨主席

韓將復出？規劃全台謝票行程　朱立倫最害怕的事快成真

李眉蓁婆婆背景曝光　陳柏惟：她沒失言

高閔琳台大碩論送驗結果出爐　相似度僅「個位數」

前國代：國民黨洗學歷是公開祕密

論文門風波！　江啟臣被李眉蓁害得超悽慘

北市衛生局推「婦癌篩檢」抽萬元禮券

賴士葆反咬蔡政府：縱容論文抄襲　重擊台灣高教清譽

罷免黃捷衝破第一階！5大理由曝光

王世堅槓上蘇貞昌　怒批鴨霸行為無視總統期待

胸部變小！美女醫電爆李眉蓁：對權力妥協

任蔡英文特助　呂孫綾：當主席分身到全台交朋友

李眉蓁論文風波　葉毓蘭：老師有責任提醒

陳菊首邀新任監委談話　勉勵做弱勢依靠

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

艾力克斯13歲兒「種族歧視遭停學」

黑心海鮮流竄全台　名單有五星飯店

泰移工確診！科技大廠急公告：別前往桃園

即／威力彩31億2注均分　終結47連槓

何美「突掏驗孕棒」：2個月了！

威力彩31億2注均分！2張頭獎獎券曝光

方向燈只閃3下！歐系車「變換車道遭檢舉19次」挨罰5.7萬

快訊／再增5例境外移入指揮中心1400記者會說明

萌妹提筆畫主子肖像　貓乖乖不動

即／新店深夜大火！夫妻奔逃她被狗咬傷

墾丁妹比基尼騎車爆紅！絕美正臉曝光

瘦子身後的短髮妹太正！神網友搜出IG啦

2天增9境外移入　醫曝「台灣誇張現況」：超級警訊！

館長兒子「被人踩斷腳」連續3個「蛤」中斷直播

「池塘鬼屋」存在20年成死角　居民憂心登革熱

更多

最夯影音

更多
觀落陰看未來伴侶竟見相同紫光　在靈界飛越海洋！鳥、海豚相伴

觀落陰看未來伴侶竟見相同紫光　在靈界飛越海洋！鳥、海豚相伴
中獎指南！威力彩31億在等你！　曝最會中獎縣市、5生肖+3星座

中獎指南！威力彩31億在等你！　曝最會中獎縣市、5生肖+3星座

林志穎當妻面被問「初戀」先裝重聽ＸＤ　媽媽很緊張：名字不用講！

林志穎當妻面被問「初戀」先裝重聽ＸＤ　媽媽很緊張：名字不用講！

潘瑋柏「有了另一半」宣布結婚了！　老婆Luna是小13歲「上海最美空姐」

潘瑋柏「有了另一半」宣布結婚了！　老婆Luna是小13歲「上海最美空姐」

外送員把拔猜拳輸了獲暖心處罰　女兒轉身甜蜜一吻：工作辛苦了

外送員把拔猜拳輸了獲暖心處罰　女兒轉身甜蜜一吻：工作辛苦了

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面