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工作模擬個別化復健訓練　助職傷勞工重返職場成果斐然！

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▲奇美醫學中心「工作強化中心」，3年來已服務75位勞工，並有70位勞工完成訓練，其中更有59位勞工重返職場，成績斐然。（圖／記者林悅攝，下同）

▲奇美醫學中心「工作強化中心」，3年來已服務75位勞工，並有70位勞工完成訓練，其中更有59位勞工重返職場，成績斐然。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

奇美醫學中心於2017年9月起開始承接勞動部職業安全衛生署計畫，由職業醫學科醫師、復健科醫師、工作強化職能治療師組成的「工作強化中心」，2020年已收案26位勞工，當中有21位為上肢損傷，其中更有7位有交通問題；而3年來已服務75位勞工，並有70位勞工完成訓練，其中更有59位勞工重返職場，成績斐然。

▲奇美醫學中心「工作強化中心」，3年來已服務75位勞工，並有70位勞工完成訓練，其中更有59位勞工重返職場，成績斐然。（圖／記者林悅攝，下同）

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奇美醫學中心工作強化中心職能治療師張又方舉案例指出，36歲的阿天（化名）是加油站的新進營業人員，於2020年2月某天下班後騎著自己心愛的摩托車，循著熟悉的道路，準備回到家裡的途中，因閃避前方突然左轉車輛而緊急刹車，導致人車倒地犁田，以右手撐地，結果發現右手好像斷了。經救護車緊急送醫院急診，診斷為右手遠端橈骨骨折，接受內固定手術治療。出院返家休息1個月後傷勢穩定，因此先回到公司上班，公司暫時安排在可以搭乘大眾交通工具抵達的總公司辦公室協助文書作業。

阿天雖然回到公司上班，但不是自己原有熟悉的第一線加油作業，而原主管也頻頻關注何時可以恢復原來的加油工作。因此奇美醫學中心職業醫學科主任蘇世斌跟阿天公司內的職業醫學科專科醫師和護理師共同討論後，發現有兩個問題需優先克服，其一是右手腕無法施力以及靈活轉動，因此無法騎機車到達工作場所；其二是無法握著加油槍從事加油的工作。

▲奇美醫學中心「工作強化中心」，3年來已服務75位勞工，並有70位勞工完成訓練，其中更有59位勞工重返職場，成績斐然。（圖／記者林悅攝，下同）

經由奇美醫學中心職業醫學科主任蘇世斌轉介到奇美醫學中心的工作強化中心，希望藉由客製化的訓練課程，能讓阿天儘快回到原崗位。首先工作強化中心職能治療師張又方詳細與阿天會談工作內容，並分析關鍵性工作能力，且完成初步評估，與阿天討論說明後，擬定未來訓練計畫，一週安排兩次的工作強化訓練，包含需要手持重量為1公斤的加油槍，加油時需要維持右手腕的穩定度跟手部的握力，更重要的是要能回到職場的第一個步驟，就是能安全騎機車去上班，同樣也需要右手握持手把及催油門。

工作強化中心職能治療師張又方給予阿天設計客製化的訓練課程，包含使用彈力彎曲棒以及握力器，模擬機車催油門和握持加油槍的動作，並且逐漸加強上肢肌耐力和手腕的穩定度。每次記錄阿天進步的情形及增加訓練量，經過8週16次的訓練結束後，阿天已經可以非常自在的騎乘機車去上班，也恢復以前每天的加油工作。

在台灣，尤其是南部地區，機車是許多上班族最主要的通勤交通工具。手腕的施力及穩定度是安全騎乘機車所不可缺少的，但機車上班族發生車禍導致類似上述遠端橈骨骨折案例並不少見，往往影響勞工回復工作場所，以及正常通勤的最大障礙。遠端橈骨位於手腕的部位，一般人跌倒的時候，會反射性地以手撐地來保護上半身。因此容易導致遠端橈骨骨折，骨折後容易使手腕穩定度降低，如此將會暫時喪失有關需要手腕施力和精密的手部作業能力。如何經由訓練儘快地恢復手腕功能，是協助勞工安全返回工作職場的一大課題！

▲奇美醫學中心「工作強化中心」，3年來已服務75位勞工，並有70位勞工完成訓練，其中更有59位勞工重返職場，成績斐然。（圖／記者林悅攝，下同）

參與工作強化訓練的個案必須為職業病或職業傷害勞工且病情狀況達醫療復健穩定，個案必須有明確重返原職場之需求，且與工作所需能力有明顯落差。開始訓練以前，職能治療師會先了解並分析該工作關鍵需求及進行功能能力評估。

奇美醫學中心職業醫學科主任蘇世斌及工作強化中心職能治療師張又方共同表示，工作強化訓練與一般職能治療復建的不同點，是在於醫療復健著重在以恢復身體功能等目標的一般生活訓練，而工作強化復健為個別化訓練，目的為協助勞工恢復工作能力，內容以工作為導向，藉著「工作模擬」及配合其他運動做密集的加強訓練。訓練期間會安排每週至少2天，每次時間2小時以上，同時衛教個案配合居家訓練活動，並且持續4到8週不間斷且密集的訓練，使職災勞工可在安全的情況下順利返回原有工作崗位。

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