羽球國手撿屍人妻...客廳抓腳硬來！老公就在房間熟睡　她醒來崩潰：有異物入侵

▲阿正因性侵花花，被判3年8月徒刑。（圖／示意圖，無關本案／翻攝自pixabay）

記者林昱萱／台北報導

一名羽球國手「阿正」（化名）日前在住家一樓，撿屍一名不認識的人妻「花花」（化名），甚至還大膽跟著對方回家，強行性侵得逞，更離譜的是，事發當下花花的老公就在房間內睡覺，而被抓包之後，阿正還謊稱自己是花花的朋友，甚至還大膽跟人夫借手機要找電話，行徑相當誇張。

判決指出，阿正日前於凌晨要回家時，看到花花獨自一人醉倒在住家大廳，竟然就趁亂隨著對方回到家中，並於客廳強行脫下對方的衣物性侵得逞，而殊不知事發當時花花的老公就在房間內熟睡。完事之後，阿正將花花搬回床上，卻因此發出聲響驚動正在熟睡的丈夫。

人夫氣得質問對方，「你是誰？」、「你怎麼全身都沒穿衣服？」，而阿正還謊稱自己是花花的朋友，甚至於事發當下和人夫借手機找自己遺失的電話。對此，人夫氣得要阿正趕緊離去，而人夫也憤怒地告訴花花，家中出現一個裸男一事。

花花一聽，驚覺自己慘遭阿正性侵，因此趕忙報警處理，而她也表示，「當時有人抓我的右腳要把我的腳撐開，我有踹他並說不要，但我喝很醉，所以沒有什麼力氣，我無法確定我到底踹他有多大力氣及我說的不要有多大聲，再來感覺有被異物入侵我的下體」。

對此，士林地院審理後，依犯乘機性交罪判阿正4年6月徒刑，並賠償夫妻二人97萬餘元。此外，刑事部分上訴到高等法院後，高院法官則改判3年8月徒刑，仍可上訴。

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