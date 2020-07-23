江啟臣溫情喊話李眉蓁「一起面對」　網怒：國民黨沒救了

▲李眉蓁、江啟臣。（合成圖／ETtoday資料照）

記者黃巈禾／台北報導

面對論文抄襲風波掀起退選聲浪，國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁23日在臉書發表聲明，「造成學術倫理的爭議，我應該表示歉意」。國民黨主席江啟臣在貼文下方溫情喊話加油，李眉蓁也回應，唯有面對錯誤才能使自己成長。不過，部分網友似乎不領情，紛紛留言灌爆臉書。

李眉蓁表示，對於個人的在職碩士班論文，引起各界討論，造成社會資源浪費，模糊高雄市長補選焦點，深感遺憾，因個人的不察，造成學術倫理的爭議，應該表示歉意，為展現負責的態度，宣布放棄中山大學在職碩士班學位，也會向高雄市選舉委員會申請，選舉公報學歷欄內，刪除這項註記，期盼大家回歸市長補選的政見主軸。

李眉蓁指出，進了廚房就不會怕熱，會在經驗中持續成長，接下來三周的時間，會更加努力，走遍大高雄每個區域與角落，繼續與市民對話，「我會勇敢面對，不會逃避，讓高雄更好是我們的共識，我會調整好腳步，以誠懇、謙卑的態度，重拾市民的信任。」

▲江啟臣回應李眉蓁。（圖／翻攝李眉蓁臉書）

江啟臣也到李眉蓁臉書聲明貼文下方留言「眉蓁加油！我們一起勇敢面對！」李眉蓁回應「我們會持續努力，唯有面對錯誤，才能使自己成長，共同努力」。

江啟臣和李眉蓁的對話引發部分網友不滿，「加油！ 一起面對敗選的泡沫化國民黨！國民黨有你們真好，免費的送票機！」、「 江啟臣，論文抄襲沒有要檢討一下嗎？」、「江啟臣做這種鳥事你不謝罪還在面對個屁，不用話術就不會講話了嗎？虧你還是個學者，一黨之尊，可恥」、「國民黨真棒，走了個韓總機來了個影印機，笑死」、「江啟臣主席不也當過教授不出來說明一下啊」、「謝謝江啟臣證明國民黨上下就是糟在一塊」、「該退選吧！你這種主席，你們這種候選人，國民黨果然沒救了！」

不過，仍有支持者為李眉蓁加油打氣，「加油！愈戰愈勇！」、「仍支持勇於面對的李眉蓁加油」、「勇敢認錯，加油」、「眉蓁議員，受委屈了，加油！撑下去，我們做你的靠山」。面對網友的鼓勵，李眉蓁也一一回應「感謝支持」。

▼對於江啟臣、李眉蓁的對話，網友留言回應。（圖／翻攝李眉蓁臉書）