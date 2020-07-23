快訊／烏克蘭再爆劫持人質事件：嫌犯持爆裂物劫持員警

▲烏克蘭一名男子用爆炸物威脅員警，並將後者劫持為人質。(圖／翻攝自衛星通訊社網站)

國際中心／綜合報導

俄羅斯「衛星通訊社」報導，烏克蘭波爾塔瓦州一名男子周四(23旦)持爆裂物威脅員警，並將後者劫持為人質。

「衛星通訊社」引述波爾塔瓦警方消息說，案發時，警方試圖以偷車罪名拘留該名男子，未料後者以引爆一枚手榴彈作出威脅，接著他 劫持了當地警方刑事調查部門負責人作為人質。

刑事辦公室發表聲明明說：「當員警在行政法院大樓附近逮捕嫌犯時，對方拿出一枚RGD-5手榴彈，並試圖引爆它。由於他挾持了一名刑事調查人員作為人質，情況變得複雜起來。經過談判和交換，嫌犯將劫持對象改為刑事調查部門負責人，並要求後者和他一起坐上一輛按照他要求提供的車前往城市出口。」

報導稱，其他執法人員家已趕抵事發地支援。

就在兩天前，該國西部大城魯特斯克周二才爆出一起重大的人質危機：一名44歲男子持步槍和炸彈，挾持了巴士上的16人。

全案透過媒體驚動烏克蘭全國，最後迫使總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）親自致電安撫歹徒，並同意對方訴求：親自宣傳好萊塢影帝瓦昆菲尼克斯旁白的動保紀錄片《地球上的生靈》後，事件才宣布和平落幕。