漸凍人久病厭世「上網委託」安樂死！日2醫收錢幫下藥遭逮

▲這名漸凍人疑似出錢徵求醫師替她安樂死。（圖／視覺中國CFP）



記者王佩翊／綜合外電報導

日本一名罹患漸凍症的女性2019年11月疑似因久病厭世，竟出錢聘請2名醫師，要求對方將她安樂死。這名女性最後被護工發現陷入昏迷，送醫後仍不治身亡。警方23日以委託殺人為由，逮捕仙台市42歲醫師大久保愉一與東京都43歲醫師山本直樹。

根據《共同社》報導，警方發現，這名女性2019年匯給山本直樹100萬日幣（約新台幣27萬元）以上的現金，且有明確證據指出，她透過社交網站委託大久保愉一殺人，而這兩名醫師都不是該女的主治醫師。2019年11月，這名患有漸凍症的女性向負責照顧她的護工表示，有朋友要來找她，請護工暫時到家裡的其他房間等待，隨後大久保與山本便進入房內，替該女施打藥物將其殺害。等到護工回到房內，該名女性已經陷入昏迷，送醫後不治身亡。

根據《日本放送協會》報導，經醫院調查，死者體內被驗出平時從未服用過的藥物，整起事件才因此曝了光。根據警方調查，大久保愉一與山本直樹事發當日，曾被死者家附近的監視器拍到出入該處。據了解，死者生前經常向周遭的人表示想要被安樂死。

警方調查後發現，兩人疑似是受到死者的委託，在死者家中替她投藥，將其殺害。因此23日以委託殺人嫌疑將兩人逮捕，以調查詳細事發經過與背景。

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