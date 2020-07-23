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豐臀金首談肯伊威斯特患躁鬱症　揭私下相處：他是個聰明但複雜的人

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▲▼肯伊威斯特（Kanye West）陪老婆金卡達夏（Kim Kardashian）走Met Gala紅毯。（圖／達志影像／美聯社）

▲肯伊威斯特和老婆金卡戴珊多次一起公開亮相，肯爺還曾經因寵妻聞名。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

「肯爺」肯伊威斯特19日在南卡羅來納州演說連串自爆，差點墮胎和揭露老婆偷吃饒舌歌手米克米爾（Meek Mill）等；重視個人及家庭隱私的「豐臀金」金卡戴珊趕緊上Instagram滅火，首度就肯爺的躁鬱症對她及女兒的影響發表心情，並稱肯伊威斯特是「聰明但複雜」的人物。

「就像你們許多人知道的，肯爺患有躁鬱症。任何人或是身邊所愛之人患有同樣病症的，都知道要理解這件事有多麼複雜和痛苦」，金卡戴珊在Instagram動態上寫道，「我從來沒公開談過這件事私下在家對我們的影響，因為只要談到肯爺的健康問題，我就會非常保護他和我們小孩的隱私。」

金卡戴珊接著提到2007年肯爺母親唐達（ Donda West）之死對他的影響，「我明白肯爺是人們批評的對象，因為他是公眾人物，而且他的行為舉止時常會引起強烈的爭議和情緒。他是一個聰明但複雜的人，承受著作為一個藝術家和一個黑人的巨大壓力，經歷過喪母之痛，還必須面對躁鬱症帶來的壓力和孤立感。和肯爺熟識的人都了解他是個什麼樣的人，也明白有時他的言語並不能完整表達自己。」

▲肯伊威斯特,Kanye West,造勢,南卡羅萊納州。（圖／路透）

▲肯伊威斯特為自己曾想過要老婆墮胎而淚流滿面。（圖／路透）

肯伊威斯特去年曾在知名脫口秀主持人大衛賴特曼的新節目上，自爆在2016年時被診斷患有躁鬱症。他形容治療過程的痛苦，必須用藥甚至被上銬強迫躺在床上冷靜，還有被關在病房裡與世隔離的恐怖。

金卡戴珊此篇Instagram貼文發布的時間點，是肯爺在南卡羅來納州發表競選演說的3天後。肯伊威斯特當時在台上崩潰指出，金曾想過要墮胎，他也想要把孩子拿掉，但現在女兒漸漸長大，「我差點殺了我的女兒」！

金卡戴珊因為隱私被揭露而感到憤怒，除了聯絡醫生，也和媽媽一起從洛杉磯搭私人飛機到南卡滅火。沒想到肯爺竟然在推特上連篇發文，指控老婆和岳母「要把我關起來」，更形容當下情景簡直就像電影《逃出絕命鎮》。

另外，他也指控金其實早和另一個饒舌歌手米克米爾（Meek Mill）對上，婚外情長達2年之久，他當初發現時早就想離婚，連日公開發表的言論，幾乎對金都沒有好話。

►肯伊威斯特「寵妻神話」崩潰！揭家醜：金卡達夏外遇　戴綠帽兩年「早就想離婚」

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