穿1年皮鞋摔斷肋骨！新北婦「怒告鞋商」　二審判決逆轉了

▲蔡女摔倒後肋骨骨折後怒告鞋商，一審獲賠48萬元。（圖／東森新聞）



記者鄒鎮宇／綜合報導

新北市一名蔡姓婦人穿著皮鞋出門時，意外在門口摔倒受傷，氣得向皮鞋製造商「高博士國際」提告，而台北地院一審判廠商須賠償48萬元。案經上訴，高等法院二審今日出爐，改判鞋商免賠確定。

蔡女2017年3月16日時，在雨後穿著購買1年5個月的「DK皮鞋」外出，卻在住處前的斜坡鐵板摔倒，造成她胸椎第12節壓迫性骨折，「很痛，就叫了救護車…然後就要做縫合手術」。

一審法官認為，皮鞋雖購買1年5月，但鞋底仍然很厚、紋路清楚可見，顯然非長期使用而磨損，經鑑定後，確定摩擦係數沒有達到防滑標準，因此認定蔡女求償合理，判高博士公司應賠償蔡女48萬餘元4040元，讓鞋商不滿上訴。

▲二審法官認為，蔡女無法舉證摔倒是皮鞋直接導致，因此改判鞋商免賠。（圖／東森新聞）



據《中央社》報導，台灣高等法院二審認為，蔡女滑倒原因可能是鐵板粗糙度不夠，加上遇水濕滑，以及有覆蓋細碎的砂石等，或是鐵板角度不良等因素，才導致蔡女失去重心滑倒。

高院鑑定測試皮鞋發現，蔡女其他鞋子的鞋跟、前掌的摩擦係數比皮鞋還低，蔡女主張皮鞋防滑能力不夠，不足採信；因此，以未舉證證明因果關係，改判協商免賠，全案確定。

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