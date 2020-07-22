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新北安親班火警！16孩童哭泣逃竄「救命」…地下室有280顆鋰電池

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記者鄒鎮宇／綜合報導

新北三重某安親班地下室22日突然失火，火勢延燒向上，導致16名孩童、2名大人逃至陽台，讓孩子從3樓跳下，逃到遮雨棚才得以脫逃。據悉，安親班樓下的電動滑板車店在地下存放280顆鋰電池，且該補習班未立案，將被依法裁處。

該補習班地下室22日中午發生火警，3樓的16名學童及2名教練當時正在教導足球課程，發現濃煙後立刻跑到陽台逃生，並在引導下跳到2樓的遮雨棚逃離。

▲▼新北安親班火警！16孩童哭泣逃竄…地下室有280顆鋰電池。（圖／東森新聞）

▲▼16名孩子從3樓的陽台下逃生。（圖／東森新聞）

▲▼新北安親班火警！16孩童哭泣逃竄…地下室有280顆鋰電池。（圖／東森新聞）

一名男子表示，當下煙不斷冒出，孩子哭喊著「救命」，看到老師跳下遮雨棚引導孩子，他也在下方幫忙接孩童；另名女目擊者說，現場煙非常大，孩子們都嚇到哭出來，她們看了也很緊張。

電動滑板車業者表示，大樓屋齡快30年，經常有跳電的情況發生，強調起火原因是變電箱起火，與地下室存放的280顆鋰電池無關。

▲▼新北安親班火警！16孩童哭泣逃竄…地下室有280顆鋰電池。（圖／東森新聞）

▲▼英勇的男子（上圖）在一樓接下逃生的孩子。（圖／東森新聞）

▲▼新北安親班火警！16孩童哭泣逃竄…地下室有280顆鋰電池。（圖／東森新聞）

沒想到這起大火燒出案外案，市府追查發現，該安親班是某足球俱樂部以「2020課後運動安親班」為名招生，提供看顧孩子寫作業、運動及接送的服務，並非立案安親班。

教育局表示，目前先以消防局調查火警為主，但足球俱樂部若真有安親班事實，將依兒童及少年福利與權益保障法裁處。

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