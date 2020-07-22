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「龜友」們相見歡！　8月1日登龜山島　蔡閨：名字有「龜」很驕傲

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▲▼藝人蔡閨（右2）、日人龜田俊和等人，要龜友們8/1登龜山島慶祝開放觀光20周年慶。（圖／東北角風管處提供，下同）

▲藝人蔡閨（右2）、日人龜田俊和等人，要龜友們8/1登龜山島慶祝開放觀光20周年慶。（圖／東北角風管處提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

我名字有龜我驕傲，藝人蔡閨（之前本名蔡蠵龜）、在台日本人龜田俊和、頭城鎮吳龜雄、板橋區江阿龜等龜友們，請姓名有「龜」朋友站出來，參加8/1登島慶祝儀式，希望替外海這位龜朋友生態觀光盡點棉薄之力！

▲▼藝人蔡閨（右2）、日人龜田俊和等人，要龜友們8/1登龜山島慶祝開放觀光20周年慶。（圖／東北角風管處提供，下同）

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交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處（以下簡稱管理處），推出龜山島開放觀光20周年慶活動，宣佈8月1日只要姓名中有「龜」字的民眾可以免費登島，由於姓名少見消息一出，網友將訊息轉發到PTT上，造成廣大討論，有人開玩笑說，這是不想讓人免費登島的意思吧！

為此，管理處22日特別邀請藝人蔡閨（之前本名蔡蠵龜）、在臺日本人龜田俊和、頭城鎮吳龜雄、板橋區江阿龜等龜友，於外澳服務區齊聚一堂見面，除了彼此瞭解為何有「龜」字由來外，還在沙灘、背著龜山島替活動「大家龜秀徵選短片」做宣傳，並齊呼我有龜、我驕傲，姓名有「龜」朋友站出來，參加8/1登島慶祝儀式，希望替外海這位龜朋友生態觀光盡點棉薄之力！

藝人蔡閨說，其實大家對「龜」字覺得好玩，但又有一些些避諱，例如酸人的縮頭烏龜、龜孫子...等話語，大部分的人對於這個字可能都不太用，但她認為有「龜」字很驕傲，除了姓名裡少有外，讓他想爸爸為她取「蔡蠵龜」名字意義，希望她能像烏龜一樣長壽，媽媽是日本人，龜字在日本很美，後來寫這二字對小朋友來說太難，加上被同學嘲笑，就把她改為「閨」，念起來音一樣，同時也保留祝福之意，此外，爸爸還希望她不要出嫁，永遠歸於蔡家好好寶貝著。

▲▼藝人蔡閨（右2）、日人龜田俊和等人，要龜友們8/1登龜山島慶祝開放觀光20周年慶。（圖／東北角風管處提供，下同）

▲▼藝人蔡閨（右2）、日人龜田俊和等人，要龜友們8/1登龜山島慶祝開放觀光20周年慶。（圖／東北角風管處提供，下同）

在台日本人龜田俊和，日本秋田縣人，來臺灣已經三年了，目前在臺灣大學擔任助理教授，他表示日本這個姓不是特別多，會有這個姓是因為有這座「龜田山」來的，山下的村子滿多人都姓這個姓，大學之後到了外地大家都叫他龜老師，他認為很自然自在。

住頭城鎮81歲的吳龜雄指出，自己原名叫吳祈興，但日據時代報戶口被日本人寫成吳龜雄就沿用至今，雖然小學同窗們也沒因此取笑他，但總覺得這個名字不好聽，因為吳龜雄的吳龜兩字音似烏龜，印象中住在龜山島老一輩的人會取龜字當名字，自己朋友中有名字叫「卓龜」，現在已不在世了，現在龜山島人名字有龜字的只剩我了，其實也覺得自己滿珍貴的！

63歲居住在板橋的江阿龜，祖籍福建永定鄉，早期父親是農夫，在田地看到烏龜，覺得牠很溫順，希望兒子將來性情也如此，於是就這樣取名了，長大後曾有過自卑、也想改名，但久而久之也就習慣了，反倒是因這個「龜」字稀少引起好奇，與人互動顯得更輕鬆愉快！

▲▼藝人蔡閨（右2）、日人龜田俊和等人，要龜友們8/1登龜山島慶祝開放觀光20周年慶。（圖／東北角風管處提供，下同）

管理處陳美秀處長表示，龜山島在1977年後，因軍事需求再也沒人定居，由於政府提倡觀光，加上周邊豐富生態資源，於2000年8月1日正式開放觀光，定位生態島，目前每年約有12萬人次登島，來賞鯨豚人數也是全臺之冠，產值達約2.5億元，帶動東北角沿線觀光繁榮。

陳美秀說，20周年慶祝活動中，設計姓名有「龜」字民眾可免費登島，是因為「龜」字珍貴、而且有趣，藉由創意行銷話題增加曝光度，並提升因疫情受到衝擊的觀光產業收益，更要讓大家瞭解龜山島20年來的復育、生物特有種、總量管制措施等，希望能以2020（愛妳愛你）的心，保護地球上生態環境！

管理處表示，20周年慶為吸引民眾參與，希望透過影音媒介，喚起大家對龜山島生態、環保之意識，特別舉辦「大家龜秀」影片選拔，以「龜山島生態」作為主題，用創意方式介紹龜山島旅遊特色！報名日期至7月31日下午5時截止，活動以網路票選，選出特優獎1名三萬元、優勝獎1名一萬元、佳作獎3名三千元，並有免費登島優惠名額！欲想報名參加民眾，請洽02-24991210或上東北角觀光資訊網(https://www.necoast-nsa.gov.tw/)及Facebook「東北角之友」粉絲專頁查詢。

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