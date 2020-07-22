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辣媽搖搖椅戰房東！羞喊「不要在2樓」原因曝光　下場大逆轉

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▲▼透天,客廳,樓梯。（圖／翻攝自pixabay）

圖文／鏡週刊

一位辣媽房客偷吃人夫房東，某次兩人擦槍走火在租屋處一樓的搖搖椅上大戰。東窗事發後，女房客竟帶著女兒到法院提告被房東性侵，房東元配則怒告辣媽房客妨害家庭。

案件進入法院後房東當庭還原兩人關係，表示房客雖然知道自己已婚，在發生性行為前2人就常接吻或穿衣擁抱；有一次房東幫辣媽充氣腳踏車輪胎時，房東還甜蜜的說：「我有一個要求，想親你一下。」房東並說兩人的性行為是「彼此有種默契，自然而然就發生了。」兩人原本要在二樓開戰，結果辣媽說「有神明」，最後選在一樓的搖搖椅上享受魚水之歡，完事後還在鐵捲門前熱聊10多分鐘。

法官查出，辣媽房客租金大多繳給房東配偶，顯然知道對方已婚；另外在辣媽身上並沒有驗出外傷，對此更加確認房東並無性侵行為，因此判決房東無罪。

裁判日期民國108年3月15日，女房客無視婚姻制度與社會善良風俗與有配偶之人性交，破壞對方家庭後又否認犯行，處以3個月得以易科罰金，如易科罰金，以1000元折算1日。

編註：中華民國刑法第239條於109年5月29日宣告通姦除罪化。
 有配偶而與人通姦者，處一年以下有期徒刑。其相姦者亦同，依據司法院大法官民國109年5月29日釋字第791號解
釋，對憲法第22條所保障性自主權之限制，與憲法第23條比例原則不符，應自本解釋公布之日起失其效力。


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