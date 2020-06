來自外星文明？科學家再度發現神秘快速電波爆發模式　週期157天

▲依據先前觀察,當有快速電波爆發反覆出現時,通常與災難性恆星事件有關。(圖/取自免費圖庫pixabay)

記者詹雅婷/綜合報導

研究指出,天文學家再度發現神秘的太空「快速電波爆發」(Fast Radio Bursts,或稱FRB)存在規律活動模式,正是2016年就被發現的「FRB 121102」,它的週期為157天,涵蓋90天電波爆發以及67天的沉默期。

CNN報導,快速電波爆發在2007年首度被發現,但直到2016年,天文學家們才發現部分快速電波爆發重複出現,且能發射短、有能量的無線電波,但造成電波爆發的實際原因現仍有待確認。

今年1月,天文學家發現「FRB 180916.J0158+65」的活動模式具規律性,每16.35日會爆發一次,每次為期4日,期間每小時會爆發1至2次,隨後進入12天的沉默期。如今,專家們發現了第2個具重複性的快速電波爆發「FRB 121102」,電波爆發期為90天,隨後進入67天的沉默期,整個週期長157天。

▼該研究7日發表於皇家天文學會月報(Monthly Notices of the Royal Astronomical Society)。

