日本新護照化身「浮世繪本」！知名繪師獨家設計　48頁印滿富士山樣貌

▲日本新護照內頁浮水印設計像是「藝術品」。（圖／翻攝自日本外務省官網）

實習記者郭思妏／綜合報導

前陣子「2020全球最強護照」結果出爐，由日本（191國免簽）奪下冠軍，且蟬聯最好用護照第一的寶座。而一名網友日前在《Dcard》貼文表示，「日本新護照，也太好看了吧」，這本護照內頁換上新的設計，結合浮世繪作品，首次採用了江戶浮世繪畫師葛飾北齋的《富嶽三十六景》，在網上引發熱論，直呼太美了！

現今也有不少國家的護照都充滿了當地特色，頁頁有驚喜，而日本新版護照在近期引起熱烈討論，它的封面仍然維持紅藍兩色，但內頁底圖設計是使用葛飾北齋的浮世繪作品，描繪日本代表山嶽富士山的《富嶽三十六景》，其中又以〈神奈川沖浪裏〉和〈凱風快晴〉最為知名。

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護照內頁處處是驚喜，像是在觀賞藝術作品，《富嶽三十六景》中的24幅會印在「10年效期護照」上的48頁使用頁中，所選的作品包括〈凱風快晴〉、〈江戶日本橋〉等；在「5年效期護照」上的32頁使用頁中，則用《富嶽三十六景》中的16幅圖。

▲日本新護照內頁描繪出日本代表山嶽富士山的《富嶽三十六景》。（圖／翻攝自日本外務省官網）

新護照內頁充分展現日本文化，且在推出後大獲好評，日本網友更是稱之為絕美「藝術品」。另外，護照內頁色彩鮮艷的浮世繪不但可加深偽造難度，也會加上更多安全IC晶片，來增強防偽功能。

日本新護照內頁獨特的設計讓許多台灣網友羨慕不已，網友也表示，「台灣可以用個櫻花鉤吻鮭或是玉山」、「不要越改越醜就好」、「希望台灣有一天也可以設計的（得）很美」。