　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

日本新護照化身「浮世繪本」！知名繪師獨家設計　48頁印滿富士山樣貌

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼日本新護照內頁浮水印設計像是「藝術品」。（圖／翻攝自日本外務省官網）

▲日本新護照內頁浮水印設計像是「藝術品」。（圖／翻攝自日本外務省官網）

實習記者郭思妏／綜合報導

前陣子「2020全球最強護照」結果出爐，由日本（191國免簽）奪下冠軍，且蟬聯最好用護照第一的寶座。而一名網友日前在《Dcard》貼文表示，「日本新護照，也太好看了吧」，這本護照內頁換上新的設計，結合浮世繪作品，首次採用了江戶浮世繪畫師葛飾北齋的《富嶽三十六景》，在網上引發熱論，直呼太美了！

現今也有不少國家的護照都充滿了當地特色，頁頁有驚喜，而日本新版護照在近期引起熱烈討論，它的封面仍然維持紅藍兩色，但內頁底圖設計是使用葛飾北齋的浮世繪作品，描繪日本代表山嶽富士山的《富嶽三十六景》，其中又以〈神奈川沖浪裏〉和〈凱風快晴〉最為知名。

請繼續往下閱讀...

護照內頁處處是驚喜，像是在觀賞藝術作品，《富嶽三十六景》中的24幅會印在「10年效期護照」上的48頁使用頁中，所選的作品包括〈凱風快晴〉、〈江戶日本橋〉等；在「5年效期護照」上的32頁使用頁中，則用《富嶽三十六景》中的16幅圖。

▲▼日北新護照內頁《富嶽三十六景》。（圖／翻攝自日本外務省官網）

▲日本新護照內頁描繪出日本代表山嶽富士山的《富嶽三十六景》。（圖／翻攝自日本外務省官網）

新護照內頁充分展現日本文化，且在推出後大獲好評，日本網友更是稱之為絕美「藝術品」。另外，護照內頁色彩鮮艷的浮世繪不但可加深偽造難度，也會加上更多安全IC晶片，來增強防偽功能。

日本新護照內頁獨特的設計讓許多台灣網友羨慕不已，網友也表示，「台灣可以用個櫻花鉤吻鮭或是玉山」、「不要越改越醜就好」、「希望台灣有一天也可以設計的（得）很美」。

ET快訊
按摩到一半…她嬌問「要不要做保三」下秒直白diss
超直白「B→E」巨胸升級！　1個月對比照撐爆比基尼
快訊／6泰人自台返國後發燒　泰國官方回覆結果了！
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

2020「世界最好用護照」排名出爐！台灣僅是第33　「第一名」免簽國數量超驚人

日本護照第一好用！卻僅23%日人有護照　不愛出國原因曝光

2020全球最好用護照出爐！　日本3連霸「台灣146個免簽國排第32名」

學生免擔心！林佳龍掛保證　22座樂園暑假間「通通免費玩」

不吸菸還是得肺癌！　中研院揭致病關鍵：與體內APOBC突變有關

在場都是加害者！中年男情緒潰堤「路人訕笑偷拍」　她震驚：社會真的病了

網購包裝量1年高達「一千棟101」　環保署推減量標章

打英雄聯盟獲獎學金！他也是第三類組榜首　羅東高中學霸呂定陽要從醫

超商領三倍券！店員只要「忙忘1步驟」虧慘：1份倒貼3000　網心疼瘋傳

「藝FUN券」APP開放下載！7/18起連續3天登記　身分證尾數單雙號分流

《我的婆婆》 鍾欣凌3度心酸掉淚　勇兔一句話說出真相...逼哭婆婆

真理褲妹澆你怎麼幫怕水貓洗澡　誘導+蓮蓬頭慢慢澆…不再戰爭

蕾媽回歸！宥勝一家寄宿南投網友家　兒女首度幫爸刮鬍子…互相搶功勞ＸＤ

《DD52》瘦子大讚選手「長得很漂亮」　女生爆動：妳下去先被我殺

情侶住3.6坪「居家房車」勇闖3年　不悔辭職...每天起床見不同風景

男選手模仿鄧紫棋…本尊一合唱都認證！　鐵肺歌后PK郎朗「誰浮誇」ＸＤ

強迫症的天堂❤滿滿透明立方體　手工切冰塊！網：可以看一整天

鄧倫密室逃脫「被NPC凶到結巴軟腳」　楊冪機智使出「軟綿音撒嬌」過關了！

學會「搭搭搭」3步伐對手秒滑倒！　他拍籃球教學萬人朝聖：動作超細

這種守備~~洪總表情包又來啦

學生免擔心！林佳龍掛保證　22座樂園暑假間「通通免費玩」

不吸菸還是得肺癌！　中研院揭致病關鍵：與體內APOBC突變有關

在場都是加害者！中年男情緒潰堤「路人訕笑偷拍」　她震驚：社會真的病了

網購包裝量1年高達「一千棟101」　環保署推減量標章

打英雄聯盟獲獎學金！他也是第三類組榜首　羅東高中學霸呂定陽要從醫

超商領三倍券！店員只要「忙忘1步驟」虧慘：1份倒貼3000　網心疼瘋傳

「藝FUN券」APP開放下載！7/18起連續3天登記　身分證尾數單雙號分流

日本新護照化身「浮世繪本」！知名繪師獨家設計　48頁印滿富士山樣貌

快訊／雷雨彈來襲！6縣市「大雨特報」　新北、宜蘭山區迎大雨

指考分發！補教估各系落點降5至30分　台大醫要443分、電機420分

上廁所下體掉出嬰兒腳！　孕婦慌張扯斷身體「頭還卡在體內」

台南人吃起來！「拿坡里炸雞」南部第二家　崑大門市7/17開幕

美6月房市購買力逆勢上揚55%！　郊區、農村需求量大增

三峽橋下驚見水流屍！他急忙報案等待警消…突然聽到「恐怖氣音」當場嚇傻

兒子當不成少棒投手…火爆父打傷投手爸　再抄球棒「斷他手」

「活動衣櫥」改造成溫室種大麻　2男租屋處栽種：我們自己要用的

2英勇飛官殉職／「說好慶祝外孫女生日」高嘉隆阿姨悲喊：請你回家好嗎？　

輸卵管結紮後想再次懷孕怎麼辦？　重建手術回復「生機」！

合約9月15日到期　田壘喊話：再戰20年！

學生免擔心！林佳龍掛保證　22座樂園暑假間「通通免費玩」

妻員工旅遊！「解放比基尼」美炸 他卻1打2怨念深...網：根本炫耀

生活熱門新聞

熊貓「24秒連吃2口」真相逆轉！　外送員還原現場

三倍券到手！他all in威力彩結局出爐

消費券VS.三倍券！1亮點後者完勝：不敢花

「4生肖」快買威力彩　命理師曝幸運數字

快訊／6名泰國人抵曼谷「發高燒」！指揮中心回應

網揭三倍券「2致命缺陷」：被消費券海放

妻產後「一攤噁肉」拒減肥　夫1年不敢碰

快訊／國內再增2例境外移入　指揮中心1400記者會同步說明

快訊／６名發燒泰國人檢驗陰性！

夜衝進辛亥隧道　他遇腳踏車女嚇傻

排領三倍券嫌煩？他曝當年領馬政府消費券慘景

好市多插隊！她「高EQ應對」給4歲女機會教育

指考5標公布！國文數乙頂標降8分

網美搶拍台南「綠巨人浩克的家」！　居民：那棟是鬼屋

更多熱門

相關新聞

英承晞迷《鬼滅之刃》推新歌

英承晞迷《鬼滅之刃》推新歌

英承晞近來迷上日系動漫《鬼滅之刃》，不僅搜集一系列相關商品，還為此寫了新歌〈全集中呼吸〉，他說：「這次的新歌，除了自己創作外，MV拍攝從初期想法討論到後期剪接都有參與。」

穿越百年時空！　日本五大浮世繪師真跡來台

穿越百年時空！　日本五大浮世繪師真跡來台

葛飾北齋讓百年前的浪花征服世界

葛飾北齋讓百年前的浪花征服世界

Basel錶展／寶珀錶盤滔天巨浪

Basel錶展／寶珀錶盤滔天巨浪

關鍵字：

日本新護照知名繪師葛飾北齋浮世繪本富嶽三十六景

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

夫妻「賣掉全部身家」環球旅行！回來銀行入帳8億

糗！法拍求分割共有老透天　一拍竟殺出外人搶下

月收6000萬正妹直播主輕生死亡！爆偷吃小王

辣妹直白Diss：你沒有女友，這需求正常

百億大亨剩8萬再次白手起家　3年拚出億萬身價

熊貓「24秒連吃2口」真相逆轉！　外送員還原現場

三倍券到手！他all in威力彩結局出爐

消費券VS.三倍券！1亮點後者完勝：不敢花

不會調冷氣溫度　「一看遙控器」網秒點破

6泰人自台返國發高燒　進一步檢測

墜機畫面曝光！「垂直墜毀」地面　2飛官殉職

IT妹爽中4億！2年後近況曝...網搖頭

威力彩頭獎破20億！網友砸13萬全槓龜

黃曉明傳婚變Angelababy　官司判決書洩真相

董至成哽咽首揭離婚進度！

更多

最夯影音

更多
《我的婆婆》 鍾欣凌3度心酸掉淚　勇兔一句話說出真相...逼哭婆婆

《我的婆婆》 鍾欣凌3度心酸掉淚　勇兔一句話說出真相...逼哭婆婆
真理褲妹澆你怎麼幫怕水貓洗澡　誘導+蓮蓬頭慢慢澆…不再戰爭

真理褲妹澆你怎麼幫怕水貓洗澡　誘導+蓮蓬頭慢慢澆…不再戰爭

蕾媽回歸！宥勝一家寄宿南投網友家　兒女首度幫爸刮鬍子…互相搶功勞ＸＤ

蕾媽回歸！宥勝一家寄宿南投網友家　兒女首度幫爸刮鬍子…互相搶功勞ＸＤ

《DD52》瘦子大讚選手「長得很漂亮」　女生爆動：妳下去先被我殺

《DD52》瘦子大讚選手「長得很漂亮」　女生爆動：妳下去先被我殺

情侶住3.6坪「居家房車」勇闖3年　不悔辭職...每天起床見不同風景

情侶住3.6坪「居家房車」勇闖3年　不悔辭職...每天起床見不同風景

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面