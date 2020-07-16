桃園逆倫爭2億祖產！你住豪宅我住鐵皮屋　狠姪持斧奪3命後猝死

▲斧頭殘殺3親人，兇嫌摔斷脖陪葬！（圖／報系資料照）

圖、文／CTWANT

桃園市八德區發生一起駭人聽聞的兇殺案，兇手為了2億元祖產，認定大伯欺負父親，大伯一家住透天厝，自己只能住鐵皮屋，憤恨拿斧頭狠砍大伯、大伯母和堂姐數百刀致死後，伴屍等堂弟回家，企圖將全家滅門。過程中兇嫌因為肚餓回對街自己家吃飯，但一聽見堂弟尖叫聲，馬上放下筷子衝去殺人；堂弟負傷逃掉，兇嫌卻在追殺時口吐白沫猝死，員警私下議論「莫非是報應」！

▲命案發生後，親友得知議論紛紛。（圖／報系資料照）

2016年3月，桃園八德區發生4死滅門血案，28歲的林哲農因為祖產分配問題心有不滿，拿著斧頭和電擊棒跑到大伯家，將伯父、伯母以及堂姐3人狠心砍殺近百刀，林男還故布疑陣翻箱倒櫃、把車開走，在外念書的堂弟隔天返家也被林男追殺，林男卻在追逐過程中猝死。

檢警調查，林家是八德望族，但林哲農的父親和大伯爭產風波纏訟多年，4度對簿公堂，大伯父一家4口住透天厝，林哲農則和父母、2個妹妹5人住在對街的鐵皮屋。林男辭去保全工作後待業在家無所事事，想到大伯一家住豪宅，自己全家卻住鐵皮屋，心中相當怨恨。

▲桃園八德區2016年驚傳兇殺命案，包含林姓兇嫌，共計4死2傷，警方拉起封鎖線調查現場。（圖／報系資料照）

3月6日晚上，180公分高、120公斤重的林哲農，持97萬伏特電擊棒和長達155公分的斧頭闖入伯父家，電暈伯父林永茂、48歲伯母盧淑珍、29歲堂姊林喻薇，再用斧頭瘋狂砍剁3人的頭，幾乎砍爛，現場腦漿四溢，血流成河。

林嫌伴屍20小時，24歲堂弟林振德、68歲姑丈陳松柏返家時，他又奔回現場，用電擊棒攻擊2人；2人拚死逃出，林嫌追出門時在樓梯跌倒，左手肘骨折，隨即口吐白沫，猝死在伯父家門口，警方到場時，林哲農口吐白沫成大字形仰躺在地抽搐，送醫急救仍宣告不治。

當時，一位員警表示，當天看著林哲農嘴角流出的白色泡沫，附近鄰居就已經議論紛紛，有人說他是殺害親人後良心不安，才服農藥自盡，也有人認為應該是被殺親人冤魂不散，向他索命，也讓這起滅門血案，增添一抹靈異色彩。

檢警原先以為林男是畏罪服毒輕生，經法醫驗屍後發現林男是「摔斷脖子撞頭亡」， 從現場遺留的指紋、菸蒂、血跡和寶特瓶等，確認是林哲農一人犯下手刃伯父一家3口的殺人重罪，但因他已死亡，桃檢偵結予以不起訴處分。

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