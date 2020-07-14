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熾盛火力鞏固淡水河防守備　關指部反突擊作戰「確保中樞」

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▲▼河防部隊進入陣地，針對守備任務，操演採縮短距離演練。（軍聞社記者陳軍均攝）

▲河防部隊進入陣地，針對守備任務，操演採縮短距離演練。（軍聞社記者陳軍均攝）

軍聞社／記者陳軍均台北報導

漢光36號演習進入第2天，第三作戰區關指部今日針對淡水河防守備任務，實施反突擊作戰演練，阻止敵人突入，確保中樞安全。

第三作戰區表示，此次操演採縮短距離演練，假想敵軍企圖運用河道突入，河防部隊受命後，立即結合地區內憲、警、民防團隊所掌握之情資，透過指管通聯、阻絕設置等手段，延滯敵人行動，並以優勢兵、火力，順利殲滅來犯之敵。

▲▼部隊必須透過平日真實的戰備訓練，再運用各項演習時機，驗證指揮與協調機制。（軍聞社記者陳軍均攝）

▲部隊必須透過平日真實的戰備訓練，再運用各項演習時機，驗證指揮與協調機制。（軍聞社記者陳軍均攝）

演練首先透過河防指管中心獲取並研析敵情，由指揮官立即實施作戰指導，並令河防部隊進入陣地，完成射擊前準備，持續對空中及河面搜索、警戒；當敵軍進入射程後，指揮官即下達射擊命令，第一線據點建制武器對敵射擊，以熾盛火力成功阻殲入侵之敵，演練過程逼真，充分展現官兵平日訓練成果。

第三作戰區強調，部隊必須透過平日真實的戰備訓練，再運用各項演習時機，驗證指揮與協調機制，將戰力發揮至極致，如此方能應變各項可能之威脅，使敵不敢輕易來犯，保障國人生命財產安全。

另外部隊藉由中油等後勤能量支援，磨練幹部後勤職能，使官兵體驗戰場實況，強化本職學能，提升部隊整體戰力。

▼部隊藉由中油等後勤能量支援，磨練幹部後勤職能，使官兵體驗戰場實況。（軍聞社記者陳軍均攝）

▲▼部隊藉由中油等後勤能量支援，磨練幹部後勤職能，使官兵體驗戰場實況。（軍聞社記者陳軍均攝）

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