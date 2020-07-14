陳玉珍酸陳菊「落荒而逃」　坐鎮主席台宣告「國民黨取得勝利」

▲反對監察院長陳菊監委提名名單，國民黨立委佔領陳玉珍主席台上打坐。（圖／記者林敬旻攝）



記者蔡文鈴／台北報導

國民黨立法院黨團14日一早又突襲霸佔議場，杯葛監察院人事案，但陳菊最後仍順利進入立法院，最後在11點28分離開。目前國民黨立委仍持續堅守議場，立委陳玉珍在臉書諷刺陳菊「落荒而逃」，宣告這一回合勝利。

針對監察委員提名案，監察院長被提名人陳菊14日上午赴立院報告並備詢，而國民黨團清晨開始在青島東路側門築起人牆，但民進黨臨時轉換陣地，火速拆解藍營的防線，並且在短短5分鐘內，護送陳菊從鎮江側門入場。

國民黨團立委清晨4點就已經集合，並在青島東路側門築起人牆，坐在地上想阻擋陳菊的座車，但民進黨立院黨團總召柯建銘立刻協調，讓陳菊從鎮江側門入場。

眼見陳菊遲遲未進入議場，國民黨立委約於11點20聚集在議場後門抗議，最後陳菊在民進黨部分立委的護送下，讓陳菊由左方側門坐上柯建銘的座車，並在兩排警察列隊下於11時28分快速離開立法院。

▲陳菊離開立法院。（圖／讀者提供）



陳菊最後因國民的佔領行動未接受質詢。對此，陳玉珍在臉書表示，不枉費自己早上7點佔領主席台坐到12點，「陳菊偷偷摸摸的來，落荒而逃，一步也沒踏進議場」，並宣告「國民黨取得這一回合的勝利！」

▲陳玉珍霸佔主席台。（圖／陳玉珍臉書）