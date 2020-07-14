綠委遭爆「強索贊助」40萬！立院孫燕姿變「現世媽祖」　園遊會曝驚句

圖、文／鏡週刊

篤信佛教的民進黨立委林岱樺，在選區內的通法寺擔任護法會長及然燈山佛教協會副理事長2大要職，本刊調查，她為了通法寺要辦園遊會及協會成立大會，竟向經濟部工業局林園工業區近20家廠商要求贊助，至少募得40萬元人力、物力，疑施壓他們行「不樂之捐」，這些被要求贊助的廠商，除了台塑等民間大企業，還有受立委監督的國營事業中油，遭質疑未利益迴避，遊走法律邊緣。

▲在通法寺擔任護法會長的林岱樺（右），從住持釋煌智（左）手中接下協會副理事長證書，卻遭爆為了寺院活動向工業區廠商施壓討贊助。（圖／鏡週刊提供，下同）



頂著34度艷陽天，本刊12日直擊，南台灣高雄仁武區通法寺前廣場，週日依舊人聲鼎沸，有超過千名信眾聚集，參加由寺方舉辦的愛心園遊會，這座創建超過60年的名寺，聲名遠播，除了地方善男信女，出席活動的貴賓更不乏政商大咖，而林岱樺一早就在場穿梭熱絡接待這些貴客。

「認識師父（住持釋煌智）3年多，去年接下護法會會長工作，但政治人物去年都在選舉，所以我非常地懺悔，沒做什麼。」篤信佛教的林岱樺，除了擔任對內的護法會長，大會當天更宣布成立然燈山佛教協會，由林岱樺擔任副理事長，是寺院對外關係的重要負責人之一，她致詞時說：「我要趕快加緊腳步（多做事），我一定會彌補罪過，迎頭趕上！」

巧合的是，監察院上週公布第10屆立委選舉參選人政治獻金會計報告書，林岱樺政治獻金總收入4695萬多元，堪稱「立院吸金王」，募款能力極強的她，雖自認沒替寺院做什麼，但相關爆料直指，她疑利用立委身分，替自己擔任2大要職的通法寺向廠商要贊助。

本刊調查，位於林岱樺選區的經濟部工業局林園工業區，旗下包括國營事業在內有近20家廠商，都收到來自林本人的親自請託，須以設攤位、買園遊券或捐現金等方式贊助通法寺活動，因她是立法院經濟委員會委員，遭質疑未利益迴避，除有違操守，更可能觸法。

知情人士說，不僅林園工業區的台塑、台苯、台氯等17家廠商到園遊會設攤，同屬經濟部工業局的大社工業區、仁武工業區也由廠商聯誼會或廠聯會主委掛名擺攤，另也有其他當地企業響應，攤位募款所得全額捐給寺方。

此外，受林岱樺所屬立法院經濟委員會監督的國營事業中油，儘管現場未見攤位，但主持人開場唱名感謝的單位，卻出現「台灣中油石化事業部」，根據本刊取得的林園工業區廠聯會電子郵件紀錄顯示，中油是最早承諾贊助的廠商，不僅答應設3個攤位，還買下10萬元園遊券，最後為何未見攤位？本刊觀察，現場廠商最多只設2攤，僅有以「立委林岱樺服務處」為名的攤位是3個，與中油承諾的數量不謀而合，引人揣想。

過去被封「立院孫燕姿」的民進黨立委林岱樺，遭爆為了自己擔任要職的通法寺要辦活動，竟向選區內的林園工業區廠商索贊助。本刊調查，林岱樺與通法寺關係匪淺，從12日該寺的活動更不難看出，她在通法寺的地位僅次於該寺協會理事長、住持煌智法師，她不僅被排在首位致詞，主持人更以「現世媽祖」介紹她出場。

本刊12日直擊，這場然燈山佛教協會成立大會暨園遊會，林岱樺以護法會長的身分被排在第一位致詞，主持人還說了一個故事，以「現世媽祖」介紹她出場。

主持人介紹說，1278年前，中國福建有個官員林願，生了個女兒叫林默娘，就是現在供奉的天上聖母（媽祖），但48年前台灣有個官員叫林三郎（指林岱樺父親、前高雄縣鳳山市長），也生了個女兒林岱樺，總想讓然燈山的佛法從仁武推行到全台灣、全中國，有天，通法寺住持釋煌智憂慮沈澱中，雷公祖（九天應元雷霆普化天尊）對他說，「Don’t worry」 ，立法院有位吃素22年、秀外慧中的人，並賜他一台摩托車後消失不見，結果天空出現一朵大蓮花，上面寫著林岱樺3個字，她是「立法院最美的鮮花、但不虛華的『現世媽祖』」。

林岱樺上台致詞時則笑得合不攏嘴說：「我沒有跟他『烏西』（台語，指賄賂），以上純屬娛樂之用、純屬虛構。」

她也向信眾說，護法會負責寺內護法工作，對外組織、接眾將由協會相關理監事規劃、執行，以宣揚彌陀大法；不管這世有多長，100歲或120歲也好，人都會往生，但佛陀說得很清楚，唯有往生西方極樂淨土，過去與師父對話過程中，師父發了一個願，「凡走入通法寺然燈山的每一個人，都要讓他必定成佛」，她說，自己說了這句話都會起『雞母皮』（雞皮疙瘩）。」

林岱樺與通法寺關係匪淺，2017年4月25日，因高市府打算拆除該寺部分土地闢建道路，當時已表態參選民進黨高雄市長初選的她，跟著師父上街抗爭，直批陳菊執政的高市府作法實屬不當；今年農曆春節她受訪也推薦通法寺是過年好去處；如今已是該寺護法會長及協會副理事長。



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