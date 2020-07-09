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饒慶鈴視察台坂國小體操隊練習情況　期延續體操之光美譽

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▲▼ 饒慶鈴視察台坂國小運動環境，並關心體操隊練習情況。（圖／記者楊鈞典翻攝，下同）

▲▼ 饒慶鈴視察台坂國小運動環境，並關心體操隊練習情況。（圖／記者楊鈞典翻攝，下同）

記者楊鈞典／台東報導

為了解有「體操界紅葉傳奇」之稱的達仁鄉台坂國民小學運動發展現況與運動場館，台東縣長饒慶鈴9日特別前往學校視察，並參觀學生彈翻床運動練習狀況。饒慶鈴表示，縣府向教育部體育署爭取體操館修繕及訓練設備之經費900萬元，現在進行招標作業，希望延續台坂國小體操之光。

台坂國小校長松淑惠表示，學校體操隊之起源為已逝董恆毅教練不捨社區的孩子，因為家境不佳且孩子的父母大多得到外地工作，缺乏照料，故起身投入體育栽培。於是民國78年開始發展體操運動，早期因訓練環境不佳，只能刻苦在教室走廊或空地練習，經向體育署爭取設置第1座簡易體操館於民國86年9月完工，後再向教育部體育署爭取第2座體操館於民國100年9月完工，其中董教練栽培之選手游朝偉，更是成為於各項賽事均獲得優異成績之國家級選手，且游教練感念董教練栽培及惦念家鄉體操發展，特返鄉擔任台坂國小體操教練，將其所學貢獻台東，以光輝台東體操發展之意志。

▲▼ 饒慶鈴視察台坂國小運動環境，並關心體操隊練習情況。（圖／記者楊鈞典翻攝，下同）

台坂國小體操隊目前選手人數7人，每年都在全國競技體操錦標賽中獲得很耀眼的成績，該校經費來源主要為教育部體育署基層運動選手訓練站及本府配合款項補助經費23萬1,000元。為改善訓練環境，因此109年特向教育部體育署爭取體操館修繕及訓練設備之經費900萬元，現在進行招標作業，期能提升體操隊訓練成效。

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