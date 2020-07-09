陸知識產權局：上半年積體電路布圖設計申請增加78％、發證數增111%

▲大陸近年在積體電路產業上積極佈局。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸國家知識產權局9日表示，今年上半年，大陸積體電路（integrated circuit）布圖設計登記申請5176件，同比增長78.2%；發證5262件，同比增長111.6%；提交申請登記企業數量達到2195家，為去年同期的2.1倍。

知識產權局戰略規劃司司長葛樹指出，在宏觀政策扶持和市場需求提升的雙重驅動下，近年積體電路行業持續快速發展，據中國半導體行業協會統計，積體電路產業今年第一季度保持增長態勢，產業銷售額達1472.7億元，同比增長15.6%，其中設計業銷售額占到總額的近四成，同比增長25.2%，增速最高。

葛樹提到，隨著產業的快速發展，積體電路相關企業知識產權保護意識和能力普遍增強，2020年上半年，收到積體電路布圖設計登記申請5176件，同比增長78.2%；發證5262件，同比增長111.6%。

葛樹還說，從分地區來看，對申請增長貢獻最大的前三名依次是廣東、江蘇、上海，合計貢獻超過6成。上半年，提交申請登記企業數量達到2195家，是去年同期的2.1倍，更多的創新主體運用積體電路布圖設計保護制度保護自己的創新成果。

葛樹強調，隨著大陸積體電路行業創新水平的不斷提升，預計積體電路布圖設計申請將繼續保持快速增長。在此背景下，國家知識產權局也將進一步做好審查登記和保護相關工作，繼續為創新主體提供更好的優質服務。