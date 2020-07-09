大屯山整年活動頻繁有「心跳」　專家曝「不安份」：可能再噴發

▲大屯山有「心跳」 專家曝「不安份」：可能再噴發（圖／Google Map）

圖、文／CTWANT

去年8月7日台北市發生規模3.2地震，專家表示是火山正常釋放能量；研究團隊在大屯山測出規律的「心跳」，認定為活火山。研究教授林正洪表示未來1萬年內有噴發的可能；地震測報中心主任也強調有示警系、監測，民眾不用太過恐慌。

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民眾前往大屯山時，經常能在大油坑火山口見到噴出的氣體、滾燙的泉水。據《TVBS》報導，長期觀測大屯山的中研院研究團隊表示，過去一整年大屯山有頻繁的活動，確定是活火山，山底下約30公里處已經確認有岩漿庫。研究教授林正洪直言許多地震是火山地基造成：「都是跟火山活動，或者活火山的特徵有關。」

報導指出，大屯火山第一階段噴發是在280萬年前，後來約在250萬年前再度噴發，並形成原始大屯山群；第二階段則是在60萬年前七星山、大屯山零星噴發，而20萬年前的噴發則形成紗帽山。至於大屯火山群最近一次的噴發，大約是在6千年前。

林正洪直言很難預估長間後的未來，「但是短時間的話，我們大概就有很高的機率，可以知道說它岩漿已經開始不安分。」但也表示這只是預期可能性。至於大屯山下的岩漿庫並未有正在上升的實證；林正洪表示周邊觀測系統完善，可以說是全時段都在監測大屯火山的一舉一動，民眾不用過度恐慌。

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