快訊／長子剛上車...公車秒開走「媽背1歲兒苦追」　駕駛員下場曝光

記者羅婉庭／新北報導

新北市一名婦人7日背著快滿1歲的小兒子、牽著12歲大兒子準備搭乘新店客運913公車要返家，不料兒子才剛踏上公車，下一秒車門就關門開走，讓婦人背著在後1歲男童在後苦追。對此，新北市交通局8日依據公路法，以及違反汽車運輸業管理規則有關客運業者應善盡管理責任等相關規範，處以3萬元罰鍰。

新北市交通局長鍾鳴時表示，交通局一再重述提醒業者要留意乘客上車的情形，經調閱影像，孩童上車後，其母親僅差兩步，並非孩童母親上車過慢，而是駕駛員在孩童上車後立即關門離站，實屬駕駛員疏失。

交通局運輸管理科科長林詩欽表示，交通局依據公路法第77條第1項，汽車或電車運輸業，違反依第79條第5項所定規則者，由公路主管機關處新台幣9千元以上、9萬元以下罰鍰。

另依據汽車運輸業管理規則第19條第 1項規定，汽車運輸業除對所屬車輛、駕駛人及僱用之從業人員應負管理責任，此事件新店客運未善盡管理責任，交通局今天開出３萬元罰單，以為懲戒。

新北市一名婦人7日背著快滿1歲的小兒子、牽著12歲大兒子準備搭乘客運返家，不料兒子才剛踏上公車，下一秒車門就逕自關上開走。如今監視器畫面曝光，該輛公車駛進站後只停了短短約6秒，隨即起步駛離；而婦人當下還試圖往前追了一陣，無奈公車行駛速度太快，且她身上還背了小兒子，不敢邁步狂追，最後只能站在公車站旁無助地看著公車開走。

事後新店客運錦繡調度站致電婦人再三道歉，表示已經有約談該名司機，經調查發現他確有疏失，因此針對其疏失部分進行輔導、指證，對於他的過失行為，公司也將停派勤務3天，讓他好好休息、反省。

▲公車靠站僅6秒！12歲兒剛上門就關…媽背1歲兒「苦追畫面曝」 無助看車駛離。（圖／記者陳雕文翻攝）