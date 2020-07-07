四川2熊貓寶寶拒食又腹瀉　嚴重過敏導致多器官衰竭死亡

▲順順、溜溜嚴重過敏的原因仍不明。（圖／翻攝微博，下同。）



記者蔡紹堅／綜合報導

成都大熊貓繁育研究基地6日通報，熊貓幼仔「順順」及「溜溜」4月26日出現拒食、急性腹瀉等症狀，並在治療過程中出現嚴重過敏反應，經過多名專家會診搶救無效，於5月11日、20日分別因多器官功能衰竭死亡。

成都大熊貓繁育研究基地指出，順順及溜溜4月26日出現拒食、急性腹瀉等症狀，基地在第一時間將牠們隔離，並立即進行了常規的抗感染和營養支持等一系列綜合治療。但在治療過程中，兩幼仔突然出現嚴重過敏反應，具體表現為：眼球外突、下頜水腫、舌腫大發紺並堵塞氣道、口腔黏膜水腫發紺、肛門水腫外翻與呼吸暫停等。

成都大熊貓繁育研究基地提到，熊貓基地獸醫團隊隨即對兩幼仔進行了包括氣管插管等一系列的緊急抗過敏綜合搶救措施，兩幼仔才暫時脫離生命危險，「由於動物無法進食，必須依靠腸道外營養支持才能維持生命。」

成都大熊貓繁育研究基地表示，在隨後的治療中，獸醫團隊對可能出現的過敏原因進行了反覆篩查並及時調整治療方案，但兩幼仔均在治療中出現突發性的一次比一次更為嚴重的過敏反應，導致完全依靠腸道外營養支持才能維持生命的治療方案無法有效實施。

成都大熊貓繁育研究基地指出，鑑於病情嚴峻，熊貓基地還曾多次特邀省內三甲醫院多名知名專家前來會診搶救，但仍無法改變動物的過敏反應與漸進性體況變差的情況，雖經醫護人員24小時全力治療看護，兩幼仔終因多器官功能衰竭分別於5月11日（溜溜）和5月20日（順順）搶救無效死亡。

成都大熊貓繁育研究基地提到，熊貓的過敏反應在臨床獸醫學上偶有發生，但像順順和溜溜發生如此嚴重並反復出現的過敏類型，在圈養大熊貓史上尚屬首次。

成都大熊貓繁育研究基地強調，熊貓基地獸醫團隊已經採集相關樣品，並與有關研究機構合作，正從包括病理組織學、免疫學和病因學等領域開展多方面篩查研究，以期找到過敏原因和解決辦法。

根據資料，順順和溜溜出生於2019年10月11日，是近10年來在當年最晚生產的「遲到兄妹」，命名為「順順」「溜溜」是希望他們「一生順遂」。

▼順順、溜溜去年10月出生，因時間晚於其他熊貓幼仔，被稱為「遲到兄妹」。

