海軍翻艇意外釀2死　蔡英文親赴99旅：關鍵時刻要穩住士氣

▲蔡英文校閱海軍陸戰隊。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

海軍陸戰隊日前發生翻艇意外，釀成2死的悲劇。總統蔡英文6日下午赴高雄慰勉海軍陸戰隊99旅步二營時表示，已要求國防部，要全力照顧國軍弟兄，特別是在這次意外中受傷或殉職的同袍，「這個關鍵時刻，我們一定要穩住士氣堅守崗位」。

蔡英文表示，日前演訓中的意外事故，造成陳志榮上士、蔡博宇上兵兩位英勇弟兄的殉職，以及阿瑪勒·道卡杜中士昏迷住院中，此外楊昌霖少校也離開了。

蔡英文表示，已要求國防部，一定要全力照顧國軍弟兄姐妹，尤其在這次意外事件中受傷或殉職的同袍，都要給予最好的照顧，也要給家屬最大的協助。

蔡英文說，她知道意外的發生，失去弟兄的傷痛，以及外界的各種聲音，一定會造成影響，「在這個關鍵的時刻，我們一定要穩住士氣、堅守崗位。」

蔡英文表示，雖然我們的弟兄姊妹殉職、受傷，但陸戰隊的堅強鬥志，會持續傳承下來，「各位陸戰隊的士官兵，擦乾眼淚，堅定、勇敢的爲陸戰隊、國軍及國家，一起繼續流汗打拚。」

蔡英文表示，她身為三軍統帥，一定會和大家站在一起，共同流汗打拚，克服所有的挑戰，「大家要記得今天，用最好的表現，全力完成每一次的任務，來緬懷我們殉職的弟兄。勿忘初衷，努力加油。」

▲海軍陸戰隊。（圖／總統府提供）

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