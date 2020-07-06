劍青檢改：陪審參審併行　胡亂加掛恐成台版屍速列車

▲劍青檢改呼籲，立法院不要通過惡法。（圖／視覺中國）

記者吳銘峯／台北報導

司法院推動《國民參與刑事審判法草案》，引起民間團體反彈，組成「陪審參審一併試行推動大聯盟」對抗，目前聯盟成員正在立法院前靜坐。而「劍青檢改」也在6日發出聲明，呼籲立法院不要創造司法拼裝車，更批評如果立法院胡亂通過併行版的法律，「胡亂加掛恐成台版屍速列車」。以下為「劍青檢改」聲明全文：

今日立法院將對國民參審法案進行第二次政黨協商，倘協商後三讀通過一部惡法，勢將禍害全體國人。本會聲明如下：

一、立法院主審的《國民參與刑事審判法草案》，是經司法院、行政院兩院參考日本模式而設計，四年來大量法官、檢察官和律師等實務界人士共同參與，舉行過高達86場的模擬法庭。這樣經過多年模擬實證，體系單一的新幹線，竟在立法三讀通過前夕的政黨協商上，突然出現強行安裝陪審機電系統，強行加掛陪審車廂的作法，令人極度憂心，是否在政治協商下將會拼裝出一具司改怪物。

二、上週五政黨協商時，有政黨將民間司改會所起草陪審併入參審之草案版本，提出作為臨時動議案，欲推動混合拼裝制，等於兩套機電系統一起運作，還加掛不同規格車體。照民間司改會草案原版本，兩被告共犯殺人罪，一被告可自選陪審，另一被告竟可自選參審，舉世唯一，簡直荒謬！而且，選陪審制則不可上訴，不附判決理由，選參審制則有附判決理由且可以上訴。更扯的是，新版本竟胡亂指定一些案件強制適用陪審，若檢察官起訴被告一個殺人既遂罪及一個殺人未遂罪，變成殺人既遂罪應適用陪審制（該草案第5條之1），殺人未遂罪則應適用參審制（該草案第5條），種種怪現象根本無法解決。這種兄弟獨創之奇葩制度，全世界打著燈籠都找不到，要如何想像一台蘋果手機上同時裝安卓。

三、該政黨的拼裝制，更像是在參審列車的後面，特別加掛了充滿喪屍的陪審車廂：原本七年以上之罪的案件都屬於參審制，但草案特別規定，若是觸犯：殺人既遂罪、貪汙罪、妨害公務罪、集會遊行法、選罷法、反滲透法等罪（難道基於民粹來挑），就強制適用陪審制，直接排除參審制，等於整台列車都被後面加掛車廂而衝上前的喪屍給占滿也感染完了，還剩甚麼活口？幾年來大量實證研究而呵護成長的參審，就這麼一瞬間被消滅，全面換上沒有任何實證模擬，未必符合國情和文化的陪審。

四、審判程序是一種精密的社會科學，需具學理支持並經多重實證檢驗，且要參照我國民情、文化與習慣，始能制訂合於我國的程序。陪審制在我國從沒有經過模擬法庭的多重測試，也沒有經過專家學者對於我國國情的適當性進行評估。也因此，民間司改會提出的陪審制所引發的質疑多如牛毛，例如，在英美法陪審制下，被告原本可以拒絕接受陪審團，交給職業法官審判，但民間司改會的陪審制版本卻強迫人民必須接受陪審制，不准拒絕！這是保障被告，還是惡整被告？英美法的陪審制下，法官不必寫判決交代判決理由，國人可否接受自己被判刑，只知是因為表決，不知道具體理由？在不知道判決理由之下，被告能否上訴？又該如何上訴？這些問題也未見任何實證評估與研究。

五、該政黨與民間司改會的拼裝車版本，完全無視將外國制度無差別的強行套用在我國，極可能產生水土不服的風險，只照抄英美法陪審制，未經在我國實際測試與辯證，就想加掛在參審制下一併上路，等於強迫人民都充當民間司改會及相關團體試煉陪審制的白老鼠。

六、韓國電影《屍速列車》中那些搭車而被殭屍咬死的人們，雖然可憐，但至少是出於自願而上車。然而該拼裝車版本卻要綁架我國人民，強迫正待審判的被告，搭上這台由他們強行加掛毫無演練、模擬的陪審制車廂的屍速列車（而且會從後車廂衝上前去咬死參審）。身為檢察官的我們，期盼被告都是在平等的前提下受到審判。因此我們強烈呼籲立法者，切勿造出這種拼裝列車，切勿通過這種拼裝立法。