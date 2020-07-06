醫生估最多3個月！　肺癌晚期男「坐著都痛」奇蹟撐4年跑61場馬拉松...兒接手夢想

▲肺癌晚期病患賀明跑馬拉松對抗病毒。（圖／翻攝自新華社，下同）

記者劉亭／綜合報導

大陸53歲男子賀明4年前被確診肺癌晚期，醫生預估生命最多只剩下3個月，但他決定用剩下的時間完成「跑100場馬拉松」的夢想，到今年6月5日去世前已跑了61場，而他的遺願則是要捐出自己的眼角膜。賀明的醫生指出，站在醫學角度來看，這確實是生命的奇蹟。

根據新華社影片，賀明兒子賀帥表示，爸爸2016年4月確診為肺癌晚期，當時醫生都說最多3個月，但是父親用生命去創造了奇蹟，他雖然在生病之後，才開始接觸跑步，但陸續跑了61場馬拉松，之後想接替父親跑完身後的39場。

賀明的主治醫生謝軍透露，癌症晚期的病人不要說跑步了，坐著不動渾身都會痛。賀帥也說，父親整個肺都被積液蓋住，不但呼吸困難，還會有咳血狀況，在2019年初更出現骨轉移，晚上有時都被痛醒。

「我一跑馬拉松，我所有東西都忘了！」賀明最一開始，背著老婆和兒子，自己去環山公路練習。淮南市馬拉松協會會長劉開福表示，賀明每天跑30公里左右，超過一般人的訓練量，「除了吃飯、睡覺，就是跑」。

▲賀帥想繼續父親遺志。

為了跑馬拉松，賀明和老婆張李玲也曾多次爭吵。張李玲透露，醫生曾告知，骨轉移之後骨頭很脆，如果摔倒說不定就會高位截癱，所以曾多次阻止老公跑馬拉松。

張李玲也說，老公每次都帶很多止痛藥，跑一趟就吃掉5片40毫克的止痛藥，「賀明我不是不想讓你去，我不想親眼看你倒在我的面前」。但賀明卻告訴老婆，如果不是這樣跑馬拉松，在床上躺著肯定活不到這麼久。

賀帥回憶，在得知癌細胞已經轉移到腦子的時候，爸爸也堅持告訴他，如果最後自己真的堅持不住了，記得捐獻出眼角膜。在眼角膜捐出隔天，紅十字會也通知，目前賀明的眼角膜已經匹配給2名病人，讓賀帥欣慰地說，「爸爸又可以看到這世界了」。

▲賀明捐獻眼角膜。

►戴口罩更要保養