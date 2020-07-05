侯友宜拋36度學生放高溫假　柯文哲：這的確是問題

▲柯文哲陪同吳益政前往五甲肉豆公市場拜票。（圖／民眾黨提供）

記者楊亞璇／台北報導

近日高溫炎熱，新北市長侯友宜被問及，未來是否超過36度學生可放高溫假？他表示，盼中央統一律定，地方有所依循；台北市長柯文哲、民眾黨主席5日受訪表示，6月份台北市大於38度高溫就發生三次，這的確是問題。

針對是否放高溫假，新北市長侯友宜4日受訪時表示，最近因應高溫的變化，已函請新北市各校，戶外超過36度就必須調整課程，別讓孩子們長期曝曬在陽光下；同時也函請教育部，面對極端氣候的高溫，是否考慮彈性放假，希望中央統一律定，地方才能有所依循。

對此，柯文哲在高雄今陪同高雄市長補選參選人吳益政至五甲肉豆公市場拜票，對於是否放高溫假，柯在受訪表示，這種極端氣候，以前不會問到問題，現在都就遇到，6月份北市大於38度高溫就發生三次，「每天在面對要新的問題，要怎麼解決，這的確是個問題⋯高溫假」。

柯文哲也點評，南部人比較熱情，北部人比較「ㄍㄧㄣ」，南部比較熱，不過台北市悶、溫差比較大，「一天可以來回10度」，他表示選戰是慢慢加溫，中午一點要找很多人來不是那麼容易，高雄還是蠻熱的，要動員大量的人要選傍晚或是室內大型場所。

柯文哲強調，補選熱度不容易拉，全國同一個時間選（投票率）才會拉高，預期高雄補選投票率不會太高，特別在暑假期間，不過對他來說，不管選舉或執政，「都是改變台灣政治文化的社會運動」，只要比較三個候選人，真正能夠提出在地政策還是吳益政，因為他，畢竟在這地方經營很久，只有生活的這地方的人才能想出這地方的政策。

柯文哲說，「事實上，自從我主持民眾黨之後，我們也有智庫，可是我發現，要制定所謂國家政策容易，要制定地方政策難，因為除非你對地方有相當的了解」，後來在智庫中中兩組，一組是針對一例一休或房屋稅等涉及全國的，可是針對每個地方，比方說高雄市、苗栗縣、基隆市，這種地方政策，「我發現是蠻困難的題目」。

柯文哲表示，就好像在講北市政策、城市佈局，這是另外的學問，相信三組候選人中，對地方政策的論述，吳益政一定最強，因為花在這時間最長，並長期在思考這些問題，「不過選舉常常有外在的包裝，會蓋過這一些」，但是會利用選舉過程，告訴台灣人民，應該選出什麼地方首長。