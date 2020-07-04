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「可不可以？」她說「嗯」　遭已婚軍人性侵　學妹崩潰斥：急著上廁所

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台中地院依強制性交罪判處A男3年8月，二審維持原判，可上訴。（資料照）

圖文／鏡週刊

已婚的現役軍人A男，前年6月與同袍學妹B女在台中市東協廣場附近旅館喝酒，兩人各自入睡，直到翌日清晨，A男性侵學妹得逞。法院審訊時，A男辯稱，他有問學妹「可不可以？」對方說：「嗯」，其說詞遭學妹否認。一審法官認為，A女右肩有抓痕、雙手腕挫傷，加上事後兩人簡訊對話，均足以證明A男係強制性交，判刑3年8月，二審維持原判，可上訴。

判決書指出，2018年6月，當時還在服役的A男（案發之後兩人雙雙退役），放假時約同一單位的學妹B女到東協廣場附近碰面，兩人隨後到附近旅館喝酒聊天，然後各自睡去。翌日清晨，A男醒來，性侵睡夢中的學妹得逞，事後學妹驗傷，她身上有抓痕、雙腕挫傷，且下體採集到A男的基因，全案依強制性交罪疑送台中地檢署偵辦。

法院審訊時，A男坦承與學妹發生性關係，但他否認是「硬上」，他辯稱有問B女「可不可以？」，學妹則輕輕回答：「嗯」，他認為這代表默許，才會繼續性行為。

B女則供稱，當時因為急著上廁所，才會跟學長進入旅館，接著兩人聊天喝酒，然後各自入睡，她還聽到A男的打呼聲音，原以為學長不會怎樣，哪知道睡到清晨，對方竟然壓了上來，湊過臉強吻，還動手脫她褲子，B女驚醒，不但死命拒絕，還告訴對方：「我生理期還沒結束」，但學長精蟲衝腦，仍強制性交得逞。

過幾天，她傳簡訊問A男：「學長，這件事你打算怎麼處理？如果你不願意處理，我會選擇驗傷，那醫院就會通報警察」、「是你違背我的意願」，A男則答覆：「妳要如何才願意不再生氣？」、「我已努力在彌補」。

台中地院一審認為，從簡訊對話與B女的驗傷結果，足以證明A男之犯行，因此依強制性交罪，判刑3年8月，全案上訴二審，台中高分院見解與一審相同，維持3年8月的量刑，可上訴三審。

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