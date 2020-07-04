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羅智強轟「民進黨的黑才是黑」：國民黨已窮到沒有黑的能力

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▲羅智強主持革實院171期講習班始業式。（圖／記者羅婉庭攝）

▲羅智強主持革實院171期講習班始業式。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／台北報導

針對基進立委陳柏惟與民進黨立委王定宇昨在臉書指控，國民黨立委找「不明黑衣人士」到立法院內圍事，國民黨革實院長羅智強4日表示，「真正的黑是民進黨的黑！」國民黨如今土崩山倒、一窮二白，根本沒有黑的能力，國民黨助理更沒有黑的能力，不要做賊喊抓賊，隨便說別人是黑的。

國民黨團為抗議監察院長被提名人陳菊的人事同意權案，昨天集結在立法院大門口表達反對，陳菊等27名監委被提名人原定昨天拜會國會行程臨時取消，王定宇、陳柏惟則在臉書質疑藍委找「不明黑衣人士」圍事，綠營側翼網軍也在第一時間製圖散佈。

羅智強上午主持革實院171期講習班始業式後受訪表示，真正的黑是民進黨的黑，不要隨便指控別人，國民黨如今土崩山倒、一窮二白，根本沒有黑的能力，國民黨助理更沒有黑的能力，執政者與其側翼附庸，「一天到晚指控在野黨，請問這是什麼樣的執政者？」

羅智強指出，國民黨執政時，還知道尊重少數、在野不同聲音，今天執政者上台以後，就是以消滅在野黨為首務，輕易指控別人的黑，有無看到自己執政，包山包海、吃乾抹淨、上窮碧落下黃泉、不放過的黑，不要作賊喊抓賊，隨便說別人是黑的。

至於藍委陳以信上節目稱衝立院皮開肉綻遭網友狂酸，羅智強表示，現在的力氣都拿來監督在野黨、把陳以信當笑話，但現在更該關切的是，民進黨一句話就能沒收人民財產、讓充斥綠營色彩的監委闖關通過、一句話就可以伸手到司法彈劾等事，若大家能接受這些價值，那就盡量嘲笑在野黨。

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