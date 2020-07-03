新竹少女報案！消防員「偷抄電話」性侵　她崩潰輕生17次亡…懲處內容讓網怒了

▲陳姓消防員利用職務性侵少女，導致對方輕生身亡。（圖／翻攝臉書）



記者鄒鎮宇／綜合報導

新竹縣勤務中心的陳姓消防員，利用職務關係偷抄報案少女小美（化名）的電話，連繫後得到對方信任，性侵得逞。小美事後崩潰，2年內輕生16次，第17次身亡。針對陳員的行為，新竹縣消防局記小故一支並調離現職，讓不少網友直呼誇張，「懲處也太輕了吧！」

陳員有妻小，在同事間評價不錯，卻在2018年時接獲小美報案後，偷抄對方的電話私下聯繫，兩人以line及簡訊互動，並相約吃飯，直到同年4月，陳男載小美外出，將車停靠路邊後，指使小美到後座、性侵得逞。

小美被性侵後崩潰，2年內不斷輕生，甚至在心理輔導時透露遭「陳小隊長性侵」、「想殺死他」，直到2020年2月第17次輕生身亡。據悉，陳員否認有性侵、猥褻小美，卻與對方的爸爸簽下賠償10萬元的和解書。

▲陳員被記一支小過懲處。（圖／翻攝臉書）



全案目前已進入司法程序，檢方依犯兒童及少年福利與權益保障法、成年人故意對少年犯強制性交罪嫌起訴陳姓消防員。

對此，新竹縣消防局表示，陳員的行為影響機關形象，以予以行政處分小過1支，並吊離目前職務；另外，刑事性侵部分，等待法院判決後會再陳報公懲會懲戒。

網友聽聞陳員僅被懲處1支小過，氣得留言「毀了一個孩子的未來，唉」、「懲處也太輕了吧」、「記個小過是在搔癢嗎？」「一支小過調離現職，台灣少女的命還真值錢」、「才記過一支會不會太扯！拜託直接汰除」、「人命只值記一次小過？這麼輕的行政處分不是間接鼓勵公務人員有樣學樣？如果被害者是高官的親屬會心服口服嗎？」

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