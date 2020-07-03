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傳播妹跟拜觀世音逃「林森錢櫃6死惡火」　仙姑揭「酒店妹易卡陰」行規

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圖、文／鏡週刊

鄭安室的複合式宮廟，完全應八大行業小姐生活模式而生。除了求桃花、補財庫，最常就是幫小姐化煞。「小姐很容易卡到陰。因為酒店每天燒紙錢，就是在拜好兄弟、拜色鬼，希望帶來生意，不小心就會卡到。還有就是，小姐自己也會卡嬰靈，不幫她們化解，她們會很不順。」

鄭安室經過乩身訓練，可以通靈。每次不同神明上身，會有不同的表情、聲音、動作。

▲鄭安室經過乩身訓練，可以通靈。每次不同神明上身，會有不同的表情、聲音、動作。（圖／鏡週刊提供，下同）

我們在鄭安室店裡，碰到一位酒店經紀，他說自己常陪小姐去拿小孩，結果自己卡到，「我們幹經紀的，常會借錢給小姐，但有個行規，她們打小孩的錢不借，因為會影響自己。但是我心地比較軟，有的小姐男友落跑，真的沒人陪，沒人幫，我就還是硬著頭皮幫忙。安室看到我，說我是幼稚園園長…」

接近晚上8點，店裡已擠滿酒店小姐，大家除了在上班前來找鄭安室加持開光畫魅符，也互相打氣要拚第一。

鄭安室幫客人辦不同事時，會有不同神明上身。我們看她打了幾聲嗝，忽然抱起絨毛玩具，開始用娃娃音講話，旁邊來拜拜的小姐恭敬地跟我們說：「大仙是小狐狸上身…」過一會她幫小姐送窮神，打幾聲嗝，揮舞起令旗，表情、聲音、步伐明顯變化，小姐們又恭敬地說：「大仙現在濟公上身…」她猛地幾聲大嗝，神明似乎退駕了。

鄭安室都做熟客生意，群組裡有兩百多人，經常留言分享自己的經驗。還有傳播妹留言稱因為有拜有保佑，逃過4月26日一早的錢櫃林森大火。（鄭安室提供）

▲鄭安室都做熟客生意，群組裡有兩百多人，經常留言分享自己的經驗。還有傳播妹留言稱因為有拜有保佑，逃過4月26日一早的錢櫃林森大火。

這天店裡，有半套店小姐、禮服店小姐、卡拉OK店小姐，上班前陸續來拜拜，不同路線小姐卻互相打氣，要拚節數、拚第一！氣氛時而詭異，時而和樂融融。

疫情期間，酒店被迫停業，隔天鄭安室就拉起群組，讓酒店經紀、幹部、小姐在群組裡找生機，「我沒有抽任何佣金，我只希望大家有錢賺。小姐有錢賺，才會來找我買衣服、拜拜…」

酒店小姐喜歡拜狐仙、補財庫，鄭安室的客人留言稱，拜過之後上班變順利，不但被框全場還提早讓她走，另有客人送手鍊。（鄭安室提供）

鄭安室通常在狐仙宮裡待到晚上12點，之後還會接著去當傳播妹，「沒喝醉的話，我可以接到三桌，到隔天中午…被打槍的話，多跑幾圈就是。」不管是借由神明的力量，或是以自身過來人的經驗，鄭安室找到了幫自己也幫同行的生存之道。

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