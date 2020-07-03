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高雄七賢「警局旁賣淫」！應召業者手法大曝光　就算被抄也沒事

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被指為高雄大淫窟的七賢一路大樓內，從事性交易女子以東南亞外籍女子為主；入夜後打扮火辣的女子陸續進到大樓，準備開工。（讀者提供）

▲被指為高雄大淫窟的七賢一路大樓內，從事性交易女子以東南亞外籍女子為主；入夜後打扮火辣的女子陸續進到大樓，準備開工。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

高雄市七賢一路一棟大樓被民眾投訴為大淫窟，且距離轄區新興分局僅數百公尺，卻像永遠掃蕩不掉。新興分局行政組長鍾睿賢說明，警方完全掌握，也將該大樓列為重點臨檢場所，但如果沒有經建等行政機關配合勒令停業、斷水斷電，還是「野草除不盡、春風吹又生」。

鍾睿賢解釋，該大樓查獲進行色情交易的女子很大部分是越南籍，但被查獲者多是依親來台的，以觀光來台的並不多。這些性交易的女子只能以違反社維法裁罰，而非掛羊頭賣狗肉的色情業者都曉得鑽漏洞，在判決前去變更商業登記，負責人和行號名稱都更換，到了判決後已是新的經營主體，因此難以勒令停業。

鍾睿賢澄清，轄區警方臨檢勤務都會將這棟大樓排入臨檢，但抓不勝抓，建議應比照電子遊藝場的管理辦法，如有違規就禁止變更登記，這樣才能在判決後讓業者停業。


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