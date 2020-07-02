男偷溜進少女閨房「床上運動」　同床小弟目睹「活春宮」隔天告狀下場曝

▲老熟男因為過於想念少女，跑到少女家中並與她進行性行為，同床的小弟卻目睹了全程。（示意圖，非當事人／pixabay）

圖文／CTWANT

一名年老熟男透過交友軟體認識一名15歲少女，2人相談甚歡進而開始交往。某天熟男因為相當思念少女，趁著夜深人靜翻牆進入少女房間，情不自禁和少女發生關係，同床的小弟被吵醒而親眼目睹「活春宮」，隔天小弟將這件事告知家中大人，少女母親憤而提告熟男，熟男因此被判2年有期徒刑。

根據判決，熟男與少女透過交友軟體認識，2人在網路上相談甚歡後，相約外出看電影遊玩，進而對彼此有好感，然後交往。某天深夜，熟男實在太過想念少女，直奔少女家中，設法翻牆進入少女房間，見到少女在床上睡姿迷人，且身穿細肩帶背心，熟男一時情不自禁便吻醒少女，與她發生性行為。

但熟男因為太過專注於跟少女的床事，沒注意到吵醒同床的小弟，讓他不得不親眼目睹一場活春宮。隔天一早，小弟立刻將前一晚的事告知家中大人，少女母親聽完憤而提告熟男。

法院審酌後認為，熟男與未成年女子進行性交，證據言詞確鑿，因此判定熟男2年的有期徒刑，另外還需支付賠償金。

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