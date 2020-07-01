　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

被按一聲喇叭…騎士火大「拔西瓜刀」要求女駕駛下車　被逮辯：沒講話不算恐嚇

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者陳雕文／新北報導

新北市新店區一名騎士不滿遭汽車鳴按喇叭，等到路口紅燈時，突然拔出一把長長的西瓜刀，慢慢走到汽車旁，揮刀、敲打車窗要求女駕駛下車未果，往車門狠踹一腳後離去，嚇壞的女駕駛拿出手機錄影並報案。警方循線找到騎士，他解釋，自己雖有揮刀，但從頭到尾都沒講話，不能算恐嚇。

▲▼騎士不滿被按喇叭，竟從車箱拿出西瓜刀要求女駕駛下車。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲▼騎士不滿被按喇叭，竟從車箱拿出西瓜刀要求女駕駛下車不成，狠踹車門洩憤。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲▼騎士朝車門狠踹，受驚的女駕駛拿出手機錄影。（圖／記者陳雕文翻攝）

據了解，48歲尤姓女駕駛開車去年7月16日下午5點行經中正路117巷口時，對前方停在路中間之機車按鳴喇叭，46歲陳姓騎士被刺耳聲響激怒，等到尤女把車停在北新路與中正路口等紅燈時，陳男取出西瓜刀敲打尤女車窗，並示意下車，見尤女不理，陳男踹車門一腳洩憤，接著騎車橫跨雙黃線迴轉，沿中正路往秀朗橋方向離去。

▲▼騎士不滿被按喇叭，竟從車箱拿出西瓜刀要求女駕駛下車。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲發洩完怒氣的騎士違規迴轉離去。（圖／記者陳雕文翻攝）

尤女嚇到發不出聲，好在她拿出手機錄影存證，警方獲報後循線通知陳男到案，陳男對犯行坦承不諱，但不認為自己有恐嚇的行為，我的確是因為被按喇叭而生氣，但沒有恐嚇尤女，要她下車的過程中我一句話都沒有講。

有鑑於陳男已賠償尤女4萬元並達成和解，新北地院今年依恐嚇危害安全罪判陳男拘役20天，可易科罰金。新店警方表示，陳男非遇突發狀況，任意於車道中臨停，另違反道路交通管理處罰條例第43條規定，已於到案時併予舉發。

終於等到！青春露超狂特價！

ET快訊
小禎被撤主持棒「半年掰了2節目」　爆人妻女星取代
做啥都要老公點頭…張清芳豪門婚早有裂痕！　兒子是最後一根稻草
嫁到新北7天…人妻慘遭性侵折磨　姑婆聯手凌虐「逼離婚+擔家計
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

被按一聲喇叭…騎士火大「拔西瓜刀」要求女駕駛下車　被逮辯：沒講話不算恐嚇

嫁到新北7天…人妻慘遭性侵折磨　姑婆聯手凌虐「逼離婚+擔家計」

指蘇嘉全家族「貪到全新境界」　網友說不出消息來源判賠錢又遭起訴

影／桃園25歲正妹KTV連續喝酒5小時吐血身亡　媽媽痛曝「可能死因」

醫院趴躺做復健…治療師伸手「下探三角洲」！她嚇傻轉身慘再被抓胸

快訊／策略曝光！宜蘭保釣行動不僅護漁權　還要「登陸」釣魚台

糊塗女包放腳踏墊遭扒...沿路追喊「搶劫」！竊賊得手2千爽花3天栽了

辦公室偷情助理姊姊！他躲捷運外樹叢火熱交纏…正宮錄下「520激情7秒」氣炸

人妻「掀神秘地帶」視訊撩「哥哥」…嬌喊：這次流很多！夫目擊現場氣炸

小琉球潛水「摸一把」海龜！無聊男被追蹤逮到...恐「噴50萬」

楓港「烤魷魚+黑輪」要200元！ 遊客狂哀…老闆娘：有過分嗎？

女兒開心跳舞竟拍到「人頭入鏡」爸看日期：當天女鄰居輕生作法

《我的婆婆》王少偉 Darren為鍾欣凌吵翻　曾國城客串...一出場就屎在滾

1年前爆紅的原住民小妹又來啦　綁短馬尾賣肉乾♥網讚：變正了

Lulu復工《大熱門》感人擁抱吳宗憲　憲哥愛開玩笑：好可惜你真的回來了

《我的婆婆》鍾欣凌誤踩「婆媳之間」大地雷　比較媳婦誰體貼...劉品言聽完泛淚

黃牌女騎士路邊遭攔收改管罰單　愣回「這原廠管」...聽警辯論氣歪

KID嗆是送分遊戲...篠崎泫：能沒過嗎　小鬼「玩三次都沒進洞」哭哭

蕾媽認了「後悔3650次嫁給宥勝」！　他選定她：願意縱容我的任性❤❤

動保處衝2家咖啡館「接走4浣熊」　老闆道歉：飼養問題不知該問誰

被按一聲喇叭…騎士火大「拔西瓜刀」要求女駕駛下車　被逮辯：沒講話不算恐嚇

嫁到新北7天…人妻慘遭性侵折磨　姑婆聯手凌虐「逼離婚+擔家計」

指蘇嘉全家族「貪到全新境界」　網友說不出消息來源判賠錢又遭起訴

影／桃園25歲正妹KTV連續喝酒5小時吐血身亡　媽媽痛曝「可能死因」

醫院趴躺做復健…治療師伸手「下探三角洲」！她嚇傻轉身慘再被抓胸

快訊／策略曝光！宜蘭保釣行動不僅護漁權　還要「登陸」釣魚台

糊塗女包放腳踏墊遭扒...沿路追喊「搶劫」！竊賊得手2千爽花3天栽了

辦公室偷情助理姊姊！他躲捷運外樹叢火熱交纏…正宮錄下「520激情7秒」氣炸

人妻「掀神秘地帶」視訊撩「哥哥」…嬌喊：這次流很多！夫目擊現場氣炸

小琉球潛水「摸一把」海龜！無聊男被追蹤逮到...恐「噴50萬」

中職／兄弟好狂！全場5支3分砲史無前例　讓猿寫最慘紀錄

中職／古林睿煬勇奪首勝　統一獅推出紀念T恤

中職／兄弟狂轟5發3分砲　20比0血洗桃猿坐穩王位

不想再當單身狗？做對4招就能快速脫單　或許真愛隱藏在身邊

吉他手驚爆和養女「互相取悅」　噁文被疑戀童癖…樂團震怒開除：人神共憤！

玉澤演認愛8天後發聲　打破沈默吐心聲：真的對粉絲感到很抱歉

國民黨痛批：領三倍券「排隊耗時」增郵局壓力　網笑： 嫌麻煩不要領啊

汗臭人完蛋了！醫曝蚊子最愛「3獵物體質」逃不過：跟吃肉、吃素沒有關係

許瑋甯當「正宮」壓力爆表　被操到虛脫：2天做一次惡夢

中職／古林睿煬一軍首勝　林岳平：很好了！距一號先發要加油

郭書瑤熱跳BLACKPINK新歌！　衣服太犯規…雙球快包不住>//

社會熱門新聞

25歲女KTV喝酒狂歡　閨蜜親眼見她吐血亡

東區ZARA前車震　下場曝光

綠島火燒山　驚人火勢照亮黑夜

姑婆聯手凌虐　她被逼離婚還要擔家計

三寶國道橫向鬼切3車道　黑車怒擠回去撞護欄

高雄女騎黃牌遭攔！收改管罰單傻了

新婚第1天老公不准關門「聽不到媽聲音」！妻：他們同房13年

洗完車突衝撞！害加油站員工骨折賠124萬

即／台南安平死亡車禍！休旅車追撞賓士「駕駛身亡」

屏東男爬上差27歲小女友通鋪…9歲小表弟目擊：他們在做

學長偷fb帳密　意外爆王文洋呂安妮爭子內幕

女酒醒「床上全是血」　渣男性侵判3年2月

KTV飲酒5hrs…年輕妹「 吐血、脫糞」暴斃亡

目擊男友裸洗密友…女友怒：搬出來！他被分手開槍殺人

更多熱門

相關新聞

男子因債務持西瓜刀砍人險死　重傷害5年6月

男子因債務持西瓜刀砍人險死　重傷害5年6月

桃園市童姓男子不滿葉姓男子頻頻催債，2年前夥同葉姓友人跟蹤，見其落單並從超商出來後，搶走其暗藏在被包裡的西瓜刀，往葉身上一陣猛砍，其友人也持金屬棍棒助陣痛擊，葉男被砍的混身是血，右手拇指幾乎斷裂最後慘遭截肢，經急救後才撿回一命；桃園地院認為童男僅因債務問題痛下殺手，導致其身心嚴重受重創，手段兇殘，審理後依重傷害罪嫌判處5年6月有期徒刑，本案還可上訴。

金山卡拉OK流血衝突　男拿持西瓜刀狂砍

金山卡拉OK流血衝突　男拿持西瓜刀狂砍

男子揮舞西瓜刀因鄰桌唱歌自嗨太大聲不聽勸

男子揮舞西瓜刀因鄰桌唱歌自嗨太大聲不聽勸

與鄰居械鬥　男持西瓜刀砍斷鄰居手

與鄰居械鬥　男持西瓜刀砍斷鄰居手

他上門討債　卻砍斷鄰居「鎖骨動脈」…一刀見骨慘死

他上門討債　卻砍斷鄰居「鎖骨動脈」…一刀見骨慘死

關鍵字：

按喇叭西瓜刀

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

阿翔滑進摩鐵「開房間3小時」完事全被拍！

25歲女KTV喝酒狂歡　閨蜜親眼見她吐血亡

3家銀行ATM「4步驟曝光」2000元秒入袋！

雲林女鄰居輕生！女兒跳舞「人頭入鏡」嚇壞7000人

爽拿10盤鮭魚遭訕笑「不懂吃」！網暴動了

關之琳宣布離婚台灣億萬富豪！「只辦婚禮沒登記」

載阿嬤出門…路上巧遇「影分身」

登山遇「緩慢怪蛇」　網驚：中大獎

東區ZARA前車震　下場曝光

《大學生》何美罕見放閃洋男友！

綠島火燒山　驚人火勢照亮黑夜

裝變頻冷氣！省錢妹「吹2休1法」反踩巨雷

姑婆聯手凌虐　她被逼離婚還要擔家計

三寶國道橫向鬼切3車道　黑車怒擠回去撞護欄

謝和弦心死反擊Keanna主因曝光

更多

最夯影音

更多
楓港「烤魷魚+黑輪」要200元！ 遊客狂哀…老闆娘：有過分嗎？

楓港「烤魷魚+黑輪」要200元！ 遊客狂哀…老闆娘：有過分嗎？
女兒開心跳舞竟拍到「人頭入鏡」爸看日期：當天女鄰居輕生作法

女兒開心跳舞竟拍到「人頭入鏡」爸看日期：當天女鄰居輕生作法

《我的婆婆》王少偉 Darren為鍾欣凌吵翻　曾國城客串...一出場就屎在滾

《我的婆婆》王少偉 Darren為鍾欣凌吵翻　曾國城客串...一出場就屎在滾

1年前爆紅的原住民小妹又來啦　綁短馬尾賣肉乾♥網讚：變正了

1年前爆紅的原住民小妹又來啦　綁短馬尾賣肉乾♥網讚：變正了

Lulu復工《大熱門》感人擁抱吳宗憲　憲哥愛開玩笑：好可惜你真的回來了

Lulu復工《大熱門》感人擁抱吳宗憲　憲哥愛開玩笑：好可惜你真的回來了

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面