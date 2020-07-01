被按一聲喇叭…騎士火大「拔西瓜刀」要求女駕駛下車　被逮辯：沒講話不算恐嚇

記者陳雕文／新北報導

新北市新店區一名騎士不滿遭汽車鳴按喇叭，等到路口紅燈時，突然拔出一把長長的西瓜刀，慢慢走到汽車旁，揮刀、敲打車窗要求女駕駛下車未果，往車門狠踹一腳後離去，嚇壞的女駕駛拿出手機錄影並報案。警方循線找到騎士，他解釋，自己雖有揮刀，但從頭到尾都沒講話，不能算恐嚇。

▲▼騎士不滿被按喇叭，竟從車箱拿出西瓜刀要求女駕駛下車不成，狠踹車門洩憤。（圖／記者陳雕文翻攝）

據了解，48歲尤姓女駕駛開車去年7月16日下午5點行經中正路117巷口時，對前方停在路中間之機車按鳴喇叭，46歲陳姓騎士被刺耳聲響激怒，等到尤女把車停在北新路與中正路口等紅燈時，陳男取出西瓜刀敲打尤女車窗，並示意下車，見尤女不理，陳男踹車門一腳洩憤，接著騎車橫跨雙黃線迴轉，沿中正路往秀朗橋方向離去。

▲發洩完怒氣的騎士違規迴轉離去。（圖／記者陳雕文翻攝）

尤女嚇到發不出聲，好在她拿出手機錄影存證，警方獲報後循線通知陳男到案，陳男對犯行坦承不諱，但不認為自己有恐嚇的行為，我的確是因為被按喇叭而生氣，但沒有恐嚇尤女，要她下車的過程中我一句話都沒有講。

有鑑於陳男已賠償尤女4萬元並達成和解，新北地院今年依恐嚇危害安全罪判陳男拘役20天，可易科罰金。新店警方表示，陳男非遇突發狀況，任意於車道中臨停，另違反道路交通管理處罰條例第43條規定，已於到案時併予舉發。

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