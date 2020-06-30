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北斗三號收官之星定點成功　中國衛星導航系統即將上線

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▲▼大陸北斗三號收官之星發射成功。（圖／CFP）

▲大陸北斗三號收官之星發射成功。（圖／CFP，下同）

記者楊庭蒝／綜合報導

大陸北斗三號「收官之星」於23日上午成功發射，歷時8天的飛行，終於在30日下午定點於距離地球3.6萬公里的地球同步軌道。西安衛星監控中心表示，目前衛星的天線已經展開，有效載荷也已經開通，衛星在軌工作正常。

根據《新華社》報導，在北斗三號的收官之星發射後，西安衛星監控中心實施24小時監控，組織渭南、三亞、佳木斯等測控站，進行跟蹤測量及軌道測定，在未來一周的時間，西安衛星監控中心將展開衛星平台和星間鏈路系統的指標測試工作，等待衛星工作狀態得到全面的檢驗後，將正式提供服務。

西安衛星測控中心的高級工程師張海龍表示，未來將開發衛星降康評估系統，檢查衛星的運行狀態，定期展開檢查、分析，確保北斗全球導航系統穩定運行。

▲▼大陸北斗三號收官之星發射成功。（圖／CFP）

大陸以「三步走」戰略發展北斗系統，首先以2顆衛星構成北斗一號系統，提供大陸境內服務；接著用16顆衛星組成北斗二號系統，克服1號的缺點，在定位、測速、授時、通訊服務的精度上都有更進一步的提升，服務範圍涵蓋亞太大部分地區，南緯55度到北緯55度、東經55度到東經180度都是服務範圍；最後就是北斗3號，由30顆衛星組成，達到為全球用戶提供定位、導航、授時服務的目的。

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