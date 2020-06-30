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法國巴黎產險推「守護防癌保障專案」　享海外第二醫療專業意見諮詢服務

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▲醫師，醫生，護理師，護士，醫療人員，醫療險。（圖／pixabay）

▲「守護防癌保障專案」提供第二醫療專業意見諮詢和保戶自費海外就醫安排。（圖／pixabay，示意圖，與本文無關）

財經中心／台北報導

為了滿足國人對於保險的期望和需求，法國巴黎保險旗下法國巴黎產險推出全新的「守護防癌保障專案」，除了保險契約約定罹癌給付的基本保障及特定部位癌症增額給付的優化保障外，若保戶不幸罹癌時，更可享有海外頂尖的醫學院或醫療機構提供的第二醫療專業意見（Medical Second Opinion）諮詢和保戶自費海外就醫安排（Navigator service）等服務，提供保戶的全面保障。

依據衛生福利部2019年國人死因統計資料顯示，癌症連續36年居國人十大死因之首，近年國人每年死於癌症的人數已逼近5萬人。另據法國巴黎保險於2019年所作的「保障型保險消費者調查報告」中，發現國人對於自身保障需求仍有更多期待，調查顯示台灣受訪者希望擁有更多醫療險保險商品以加強保障，第一優先考慮增加購買的險種即「重大疾病癌症保險」，受訪者中高達78%願意分享個人醫療資料。

法國巴黎產險總經理何士坊（Stephane Roy）表示，法國巴黎產險觀察到國人對於保障型商品的需求日益增加，特別是罹患癌症的人數逐年上升，對罹癌者和家人的生活上都帶來諸多挑戰和不便，因此，今年在產品規劃上提供保障更全面、符合保戶需求的保障型保險商品，發揮保險的社會化功能，符合社會趨勢，同時照顧大眾需求。

▲醫療，檢驗，檢查，癌症，確診，健康。（圖／pixabay）

▲防癌專案有3大特點滿足癌症保障需求。（圖／pixabay，示意圖，與本文無關）

法國巴黎產險在深入了解國人對於保險的期望和需求後，特別推出「守護防癌保障專案」，透過3大特點滿足國人對於癌症保障的需要：

一、罹患癌症即享有一次性保險給付及特定部位癌症增額給付

守護防癌保障專案以國人最擔心的癌症做為保障訴求，罹患癌症即獲得一次性保險給付，且針對空汙、食安問題可能引發的肺癌、結腸或直腸癌，以及國人易罹患的前列腺癌或乳癌等特定部位的癌症，如有符合條款約定的給付條件，皆可獲得保險金額20%的增額給付，讓保戶更加安心。

舉例來說，被保險人45歲女性，投保150萬元的保險金額，假設在第三年繳費期內罹患乳癌第二期，除了獲得初次罹患癌症（重度）保險金150萬元以外；因為同時符合特定部位癌症的給付條件，即可額外獲得30萬元的初次罹患特定部位癌症保險金，讓保障更全面。

二、提供海外第二醫療專業意見諮詢服務

法國巴黎產險「守護防癌保障專案」提供予保戶的海外第二醫療專業意見諮詢服務，是由法國巴黎產險與美商邁迪嘉（MediGuide International）合作。當保戶經醫生確診罹患癌症並符合使用資格，即可透過MediGuide服務獲得海外頂尖的醫學院或醫療機構提供的第二醫療專業意見，提供醫學報告，並解說診斷內容與治療建議等。

如此一來，保戶除了原本主治醫生的治療方案以外，還可以取得海外醫療機構的專業意見，作為保戶癌症治療的參考方案。

▲▼薪的醫院將會有特別加護病房、血液透析室、產等新的設備，提供更好的醫療服務。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲依據衛生福利部2019年國人死因統計資料顯示，癌症連續36年居國人十大死因之首，近年國人每年死於癌症的人數已逼近5萬人。（圖／pixabay，示意圖，與本文無關）

三、保戶自費海外就醫安排服務

若保戶選擇接受海外第二醫療專業意見，而且自行負擔就該建議所需的費用時，MediGuide還可協助保戶安排入住選定的醫療機構、治療或手術、住院期間的醫務管理、審閱出院藥品的許可與否、檢視醫院費用帳單、費用議價、行程安排的服務包括代訂旅館、機場接送、24小時中英翻譯服務等，大幅提升保戶海外就醫醫療便利性，並協助保戶控管相關醫療費用。

法國巴黎產險提醒，民眾應於平時隨時檢視自身保險保障是否足夠及周全，適時調整並增加癌症保險保障項目，不僅可增加罹癌的風險防護機制，更能減少風險來臨時對生活及家人帶來不便的衝擊。

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