「投資波動低+多元收益」法國巴黎人壽攜手鋒裕匯理投信　合推黃金避險基金

▲法國巴黎保險亞洲區總裁黃 金喜 葹。（圖／法國巴黎保險提供）

記者楊絡懸／台北報導

法國巴黎人壽25日宣布，將與同樣是法商的鋒裕匯理投信攜手合作，在投資型保單可連結之投資標的加入「鋒裕匯理長鷹多元收益基金」，提供保戶和投資人更多元且全面的選擇。

法國巴黎保險亞洲區總裁黃 金喜 葹表示，法國巴黎保險是市場上投資型保單的領導品牌、也是銀行保險的專家，團隊持續致力於設計更符合客戶需求的保險商品，當市場不穩定時，越來越多客戶偏好購買多重資產，兩家同樣來自法國的公司攜手於保險平台中提供這支基金供投資人選擇，讓保戶能有更適切的投資選擇。

「鋒裕匯理長鷹多元收益基金」（基金的配息來源可能為本金）為台灣唯一加入黃金為避險工具的多元收益基金，法國巴黎人壽表示，特別將此基金納入投資型保險平台中供保戶選擇，透過鋒裕匯理投資團隊專業獨到的價值投資法，以適合市場動盪現況的方式幫助保戶創造機會。

鋒裕匯理資產管理北亞區行政總裁及鋒裕匯理投信董事長鍾小鋒表示，鋒裕匯理資產管理為歐洲最大，也是全球前十大的資產管理公司，資產管理規模超過1.653兆歐元，在全球擁有六大投資中心，以在地化與扎實的投研能力，提供投資人全方位的投資服務，與法國巴黎人壽合作將歐洲金融市場經驗帶入台灣，共同創造雙贏。

鋒裕匯理投信表示，面對不平靜的市場，投資人可透過投資波動度較低的多元收益基金掌握收益機會，該基金使用「長鷹全球價值投資策略」創建於1979年，經歷市場40年的多空淬鍊而能歷久不衰，端賴嚴守投資準則，堅持買入具顯著折價空間的高品質公司，以維繫投資組合的安全性。

同時，鋒裕匯理投信認為，黃金在國際金融市場特殊的避險地位，納入投資組合有助於降低整體波動度，是目前唯一採用黃金避險的多重資產策略。動態配置於環球股票、環球投資級公司債及政府債、黃金相關證券與貨幣市場工具，一次布局多樣資產降低波動度，達到增加收益機會的目標。

法國巴黎人壽提醒，保戶購買投資型保險保單，除了投資標的信用風險外，仍應留意匯率風險，且經濟走勢預測不必然代表投資績效，投資前應詳閱保險商品說明書，並確認保障範圍和給付方式適合自身需求及承受各項風險能力等因素，才能發揮投資型保險所帶來的投資與保障功能。

鋒裕匯理投信也表示，雙方以保單與基金產品合作的形式，推廣納入黃金避險的多重資產策略的基金，就是期望在瞬息萬變的市場中，提供投資人更多元的選擇，並期望增加投資人的資產防禦力。