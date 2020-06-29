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瘋電影／詩情攝慾　放縱性生活的攝影藝術家

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文／賴賴

▲▼詩情攝慾。（圖／imdb）

瘋言瘋語：

真實故事特別感到生命的多彩多姿，典型藝術電影，以西洋油畫風格展現視覺設計，透過古早攝影來表達18世紀的前衛藝術，西洋的藝術不外乎以性作為原創動力展示女性胴體誘惑，吸引消費，而男女主角正是無懼於社會規範，挖掘以藝術為名的大膽視覺，而這部電影正是透過男女主角的照片與信件，改編的故事，實在厲害。

藝術家的大腦組織跟常人真心不同，正因思維模式差異，前衛作風真的很像是會被投石示眾的一群，還好他們生在民主自由的世界，放縱的性生活竟然連丈夫也能接受，只能說生活百百種，什麼人都有，除了不可思議還是不可思議，這部電影並沒有把色情拍得很乾淨，藝術照很前衛但不感人，就是告訴你遠在阿祖時代就有淫亂的生活關係。

片　　名：詩情攝慾
英文片名：Curiosa
類　　型：劇情
上映日期：2020-06-05
片　　長：01時45分
導　　演：盧惹內(Lou Jeunet)
演　　員：諾耶米梅蘭特(Noémie Merlant) 、 尼斯許奈德(Niels Schneider) 、 班傑明拉斐恩(Benjamin Lavernhe) 、 卡麥莉亞裘丹娜(Camélia Jordana)
國　　家：法國
語　　言：法語
發行公司：車庫娛樂

劇情大綱

19世紀的巴黎，徘迴在成名邊緣的詩人皮耶（尼斯許奈德 飾）是個花花公子，他和詩人朋友亨利（班傑明拉斐恩 飾）都瘋狂地愛上了導師的女兒瑪麗（諾耶米梅蘭特 飾）。儘管瑪麗深愛著皮耶，卻為償還父親的債務而不得不嫁給亨利。之後，皮耶決定前往阿爾及利亞，並在那裡遇到了對情色攝影充滿了熱情的女子佐哈爾（卡麥莉亞裘丹娜 飾）。兩年後，皮耶帶著佐哈爾回到巴黎，並與瑪麗再次重逢，三人之間的禁忌愛戀就此展開……

▲▼詩情攝慾。（圖／imdb）

▲兩個學生同時喜歡上老師的女兒。

▲▼詩情攝慾。（圖／imdb）

▲窮帥藝術家並不想要結婚。

▲▼詩情攝慾。（圖／imdb）

▲正因帥氣而吸引了姊妹。


 

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