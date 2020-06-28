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陽明山連2天出事！遊覽車追撞客運24人傷　公總曝駕駛過去紀錄

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記者賴文萱／台北報導

台北市陽明山27日下午發生廂型車煞車失靈，意外撞上機車造成機車上男童遭甩出，28日上午12時許，位於湖山路1段附近，又發生客運公車與遊覽車發生碰撞，2車共計24人受傷，其中1人有骨折情形較為嚴重。公路總局表示，事故車輛為富灥有限公司所有365-V7號營業遊覽大客車，定檢及黃姓駕駛人資格均符合規定，無重大違規紀錄。

▲▼陽明山湖山路發生公車與遊覽車碰撞事故，造成12人輕傷送醫。（圖／記者黃彥傑攝）

▲陽明山湖山路發生公車與遊覽車碰撞事故，造成24人輕傷送醫。（圖／記者黃彥傑攝）

請繼續往下閱讀...

據悉，多名親友在端午連假最後一天舉辦家族旅遊，但沒想到搭遊覽車出遊後，所搭乘的遊覽車竟在陽明山與客運公車發生碰撞，造成遊覽車擋風玻璃整個碎裂，2台車上有24人受傷，警方也到場排除事故以及對2車駕駛進行酒測。

公路總局表示，已於當日下午1時20分成立「0628遊覽車事故緊急應變小組」，並與台北市政府警察局、消防局等相關單位保持密切聯繫辦理後續相關事宜。

該事故共計24人受傷（遊覽車22人、三重客運2人），其中1人骨折較為嚴重，餘23人輕傷，受傷人員已分送內湖三總醫院6人、振興醫院2人、馬偕醫院5人、陽明醫院4人、新光醫院4人、榮民總醫院3人。公路總局已要求富灥有限公司及台北市區監理所立刻派員分赴各醫院探視傷患。

遊覽車事故原因尚待警消單位後續調查，公路總局指出，目前得知事故車輛為富灥有限公司所有365-V7號營業遊覽大客車，定檢及黃姓駕駛人資格均符合規定，無重大違規紀錄，本次事故現場已排除，並恢復通車。

▲▼陽明山湖山路發生公車與遊覽車碰撞事故，造成12人輕傷送醫。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼遊覽車載著家族旅遊成員，卻在陽明山與公車發生碰撞造成2車24人輕傷。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼遊覽車載著家族旅遊成員，卻在陽明山與公車發生碰撞造成2車24人輕傷。（圖／記者黃彥傑攝）

公車駕駛表示，當時遊覽車直接從後面撞上來，當時自己在下坡路段減速，突然間「碰」一聲，然後整台公車被往前推擠，懷疑遊覽車駕駛根本沒有煞車，不然不可能整個車頭全毀，所幸公車上乘客並無人受傷。

遊覽車司機則表示，當時煞車沒有做動，整個車就直接往前撞。而受傷的24人中主要8男14女共計22人，集中在後方遊覽車上，公車上有1男1女共2名乘客受傷，救護人員緊急包紮處理。

警方初步統計，7名傷者送往新光醫院，有3名則送往陽明醫院，而2名送往振興，另外6位則分送榮總以及三總救治，還有2名則送往馬偕醫院。

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